El Grupo no puede con el Arona

El Grupo Covadonga cayó en semifinales de la Copa Princesa ante un Arona de Tenerife que tuvo en su mayor presencia física su principal arma para clasificarse para la final que disputará al mediodía de hoy ante el Ciutat Cide de Mallorca.

Las grupistas no obstante lucharon hasta el final en un partido que resultó muy igualado y que se decidió en los puntos finales en los que las canarias estuvieron más acertadas e incluso tuvieron más suerte en determinadas acciones. No obstante el equipo canario fue por delante prácticamente todo el encuentro, de hecho el Grupo no tuvo ventaja en el marcador hasta un 6-5 del segundo set.

En el primero acusaron varios fallos en el saque y tras remontar un arrollador inicio del Arona el set se decidió por un apretado 24-26. En este primer juego ya se vio que el equipo canario giraba en torno a tres jugadoras, la veterana colocadora Romina Lamas, Popovic y Skoworoska. Las dos últimas con 14 tantos cada una resultaron letales.

En los dos sets siguientes se mantuvo la igualdad y desgraciadamente también el desenlace. Al final derrota por 0-3 que deja un mal sabor de boca al equipo gijonés que luchó sin suerte.

En la otra semifinal el Ciutat Cide se impuso al Chamberí por 3-0 (25-21, 25-20 y 25-21)