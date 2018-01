"Al salir un delantero hay que traer otro"

Anquela es de esos a los que les gusta respetar los espacios. Por eso apenas suele meterse en temas ajenos a la labor estricta de entrenador. Ni en el funcionamiento día a día ni, por supuesto, ante los medios. Por eso, sus reflexiones ante los micrófonos sobre el mercado de fichajes llegan con cuentagotas. Esta semana, el jienense se mostró más hablador de la cuenta con la posible llegada de Koné. Explicó en una entrevista en Deportes Cope Huesca que el marfileño le gustaba, aunque temía su inactividad. "Si viene, bienvenido sea", explicó. Ayer en la sala de prensa volvió a ser preguntado por la posibilidad de traer a Koné y los refuerzos para otras áreas del campo. "Al salir un delantero es evidente que hay que traer otro. No podemos arriesgarnos. Ahora Toché ha estado fuera y Linares nos ha sacado las castañas el fuego. Hay que ser precavidos con las lesiones. No nos hemos quejado jamás, hemos peleado a pesar de los problemas y hemos ido encontrando soluciones", explicó el entrenador que añadió que "hay personas en el club que trabajan bien en el tema de los fichajes. Sabemos lo que queremos y veremos si es factible o no".

Además de la punta del ataque el objetivo es reforzar la banda derecha, con un jugador de perfil similar a Johannesson. El elegido es Álvaro Lemos, del Celta, que debe rescindir su cesión con el Lens francés antes de comprometerse con el club azul.