El jurado de Ciencias Sociales busca premiar "una inteligencia y una causa"

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018 ha iniciado hoy sus deliberaciones entre las treinta y cuatro candidaturas de dieciséis nacionalidades que optan al galardón con el objetivo de elegir una propuesta que sirva para apoyar "una inteligencia y una causa".

Según ha asegurado al inicio de la reunión del tribunal el politólogo, filósofo y sociólogo francés Sami Naïr, el de Ciencias Sociales "no es un premio científico 'duro' en sentido clásico" y debe dar la posibilidad al galardonado de "proyectar su obra".

También la catedrática de Ética y Filosofía Política y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Adela Cortina ha incidido en que los Premios Princesa buscan que sus galardonados "hayan dado algún rasgo de entrega o que su vida tenga algo que ver con el compromiso social".

Cortina ha asegurado que defenderá aquellas candidaturas que constituyan ejemplos de ética, una virtud "de la que cada vez se habla más en la calle" ante el descontento social existente y que, a su juicio, es "como el oxígeno, que cuando no lo tenemos y empezamos a dejar de respirar, vemos que es necesaria".

"La gente reclama ética y hay que hacer caso porque necesitamos una remoralización que saque a la luz valores como la honestidad, la probidad, la limpieza, la transparencia, la libertad o la igualdad, ponerlos sobre el tapete y luchar por ellos", ha añadido.

A juicio del catedrático de Economía y presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, una de las virtudes del galardón es que aglutina distintas áreas de conocimiento y, para un economista como él, constituye también "una vía de aprendizaje" al poder escuchar al resto de miembros del jurado procedentes de ámbitos como la Historia o la Filosofía.

El jurado, presidido por la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, hará público mañana el fallo de un galardón que el año pasado recayó en la pensadora e investigadora británica Karen Armstrong, considerada una referencia en el estudio comparativo del islamismo, el judaísmo y el cristianismo.

En años anteriores lo han recibido, entre otros, la economista francesa Esther Duflo, el hispanista francés Joseph Pérez, la socióloga holandesa Saskia Sassen, la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, el psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard Howard Gardner o el equipo arqueológico de los Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shihuang (China).

El Premio de Ciencias Sociales no recayó en ninguna mujer entre 1981 y 2006 cuando fue concedido a la ex presidenta de Irlanda, Mary Robinson, y en las once ediciones posteriores recayó en cinco, las tres últimas de manera consecutiva.

Este será el sexto premio en fallarse en esta XXVIII edición de los galardones tras los concedidos a Martin Scorsese (Artes), Alma Guillermoprieto (Comunicación y Humanidades), Amref Health África (Cooperación Internacional), Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki (Deportes) y Fred Vargas (Letras).

Los ocho Premios Princesa de Asturias están dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia acreditativa.