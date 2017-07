Cuéllar: "Quería retirarme en el Sporting, pero no ha podido ser"

"Dejo todo aquí. Mi marcha es una decisión profesional. Desde pequeño siempre quise estar en lo más alto a nivel competitivo". Cuéllar puso fin ayer, entre lágrimas, a nueve años como portero del Sporting. Lo hizo en El Molinón, emocionado y reconociendo que no esperaba colgar las botas lejos de Gijón. "Se dice pronto, pero son nueve años los que he estado aquí, y nunca pensé que podía tomar esta decisión, porque mi intención era retirarme aquí en el Sporting. Pero no ha podido ser y se queda una puerta entreabierta", dijo.

Cuéllar pone rumbo ahora al Leganés, donde jugará los dos próximos años, para prolongar un temporada más su estancia en Primera. El Sporting cobrará traspaso en función del número de partidos que dispute en el club madrileño y siempre que el Leganés logre la permanencia. Aunque el Sporting de primera mano anunció que se rescindía el contrato de mutuo acuerdo para, poco después, puntualizar en su página web que el portero había sido traspasado.

"He crecido hasta lo máximo defendiendo la portería del Sporting. He dado lo máximo en todos los ámbitos", reconoció Cuéllar, antes de añadir que "de Gijón me voy orgulloso y con la cabeza alta, porque hacer historia en un club así es algo complicado. Me siento orgulloso de formar parte de la historia del Sporting". Cuéllar recordó a todos los guardametas con los que compartió vestuario, a los entrenadores, preparadores de porteros, trabajadores del club y a la afición por el trato recibido en estos nueve años. "Lo que vivido en Gijón no lo viviré en ningún otro sitio. Todo lo que soy a día a de hoy es en parte por los nueve años que he vivido aquí gracias a la familia sportinguista. No creo que haya otro club como el Sporting en el que se viva de esta manera el día a día del fútbol", reconoció el nuevo portero del Leganés.

El extremeño habló de cómo afrontará su nueva etapa: "A partir de ahora se me hará muy difícil levantarme por la mañana y no ir a Mareo". Y añadió en la misma línea que le desea al conjunto rojiblanco los mejores éxitos para el futuro: "Ojalá dentro de muy poco volvamos a ver a nuestro Sporting en Primera, es lo que deseamos todos". Varias veces tuvo que cortar su discurso Cuéllar por la emoción, pero repitió una y otra vez lo que ha supuesto su paso por el Sporting en su trayectoria, un equipo al que llegó cuando tenía 24 años. "Quiero lo mejor para este club porque me considero sportinguista, me voy siendo socio y seguiré siéndolo", adelantó. Cuéllar se acordó de las lesiones -una rotura de peroné y otra de ligamento cruzado- que vivió durante sus años en Gijón, y el buen trato que recibió de los servicios médicos del club. "Maduré mucho gracias a eso. Las lesiones hicieron que no pudiera jugar, y eso me hizo valorar mucha más lo que tenía", subrayó.

Como recuerdo positivo de su paso por el Sporting se queda con el ascenso de 2015, "porque hicimos historia, tuvimos un récord de imbatibilidad y conseguí el Trofeo Zamora", y como mejor parada mencionó la de la permanencia en Valladolid.