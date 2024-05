La Federación de Peñas acusa a Orlegi de presionar a sus presidentes para que acudan al Día del Sportinguismo: "Expresamos nuestro malestar ante la reiteradas llamadas"

Nuevo choque entre la Federación de Peñas Sportinguistas y el Sporting de Gijón por el "Día del Sportinguismo". La Federación de Peñas ha emitido este 9 de mayo un durísimo comunicado en el que arremete con dureza contra el Grupo Orlegi, dueños del club rojiblanco, ante lo que desde el colectivo de seguidores rojiblancos entienden como presiones por parte de los mandatarios del grupo hacia algunos de los presidentes de la FPS para que sus hinchas acudan el sábado a Mareo al "Día del Sportinguismo", evento creado por el club rojiblanco para aunar a todas las peñas en una fiesta. "Desde la Federación de Peñas Sportinguistas, expresamos nuestro profundo malestar ante las reiteradas llamadas telefónicas sufridas por nuestros Presidentes de Peñas por parte del grupo Orlegi, con respecto a su asistencia al próximo encuentro Sportinguista", reza el comunicado. La Federación de Peñas incluso va a más, y golpea directamente hacia el "presidente". "Lamentamos la falta de cordialidad y profesionalidad demostrada por parte de los responsables del Real Sporting, especialmente por parte de su Presidente, quien entendemos que es el principal responsable de estas decisiones", señala en su durísimo comunicado que confirma que las relaciones están ya completamente rotas. La Federación explica que el colectivo se mostró abierto a que sus afiliados acudieran de forma libre al acto, por lo que no entienden las llamadas telefónicas del Sporting para, a su parecer, presionar.

El comunicado

"La Junta Directiva de la Federación, determinó, que la participación de nuestras peñas y Peñistas en dicho evento, debería de ser completamente voluntaria y que fuera la gente libre, tal como lo hemos comunicado. Tuvimos como se espera, una forma ética en el proceso de enviar la invitación que nos hizo llegar el Club, para darle difusión en nuestras peñas, considerando que podríamos haber optado, por una difusión más selectiva de dicha invitación o no enviarla. Pero es inaceptable la forma de presión empleada por el grupo Orlegi al llamar uno a uno a los presidentes de las peñas de la Federación, generando sensación de coacción entre nuestros miembros y más sobre todo en la gente mayor. Lamentamos la falta de cordialidad y profesionalidad demostrada por parte de los responsables Del Real Sporting, especialmente por parte de su Presidente, quien entendemos que es el principal responsable de estas decisiones. No obstante, y una vez más, deseamos expresar nuestros mejores deseos para el día del Sportinguismo a todos los aficionados peñistas que asistan a ese evento. Confiamos en que en el futuro se puedan evitar situaciones similares, no vuelva a suceder y se mantenga un ambiente de respeto y colaboración mutua entre ambas partes" zanja el escrito difundido a los medios.