Herrera: "El equipo tiene taras, pero volverá a ser sólido"

Intentó hacer una lectura optimista en un inicio, pero terminó asumiendo los errores que han condenado al Sporting ante el Numancia, en Liga y en Copa. Paco Herrera se mostró seguro, tras el partido, de que los rojiblancos volverán a ser pronto el conjunto fiable del inicio liguero, aunque asumió las lagunas. "Nos cuesta jugar sin la pelota. No dominamos los duelos ni las segundas jugadas. El equipo tiene algunas taras que hay que solucionar. Me tengo que agarrar a otras cosas para hacer un equipo sólido. Y lo conseguiré", subrayó el entrenador de los gijoneses.

El Sporting perdió la Copa, pero ganó a un portero. Herrera aseguró que la gran actuación de Dani Martín "no me ha sorprendido". El técnico confiaba plenamente en el talento del gijonés, aunque dudó cuando se le preguntó si el canterano se ha ganado jugar el próximo sábado. "Déjenme pensarlo", contestó en un primer momento. "Tiene muchas posibilidades de jugar ante el Lorca", añadió más tarde. No olvidó alabar a otro canterano, Nacho Méndez.

"No es un problema anímico. Es un problema de identidad", aseguró Herrera cuando se le insistió sobre el bajón que el equipo ha mostrado en su juego durante la última semana. El entrenador del Sporting subrayó entonces lo positivo del duelo copero ante el Numancia. "El partido ha tenido muchas alternativas. En la primera parte, a pesar de hacer el gol, no estábamos encontrando cosas. Fuimos corrigiendo y llegamos a tener un control absoluto en la segunda parte, pero no acertamos con la portería. No creo que esto sea una minicrisis", destacó.

El técnico rojiblanco también dejó ver su enfado con las decisiones arbitrales. "Hubo muchas injusticias en el partido que nos han hecho mucho daño", señaló. Herrera volvió a insistir entonces en los buenos minutos mostrados por los suyos. "Hemos hecho cosas interesantes. Me tengo que agarrar a ellas y utilizarlas. Sigo diciendo que este equipo va a crecer. No estoy preocupado con que hayamos perdido el otro día y empatado ahora. Sé que todo el trabajo va a salir a la luz y va a salir bien", insistió.

Por último, el preparador de los gijoneses no consideró que el equipo esté colapsado por las dudas. "Tengo claro hacia donde tenemos que ir y estoy convencido de que vamos a ser un equipo muy sólido", concluyó Paco Herrera.