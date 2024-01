"Aquí conozme todo el mundo por Marigel, pero yo me llamo María Ángeles García Álvarez. Tengo 61 años. Nací en Morcín, en Les Vegues de San Esteban. Mi madre era de Riosa y mi padre de aquí de Morcín, de Castandiello; del Palacio exactamente. Mi padre y mi madre casáronse en La Foz y luego vinieron a vivir para aquí. Mi padre trabajó en la mina. Mientres estuvo trabajando estudió para capataz. Trabajó en el primero en Llamas y luego en Nicolasa. Por desagracia, ninguno de los dos vive ya".

"Somos cuatro hermanos. Yo soy la segunda. Nací aquí en casa. De aquella nacíamos en casa, había una comadrona en el concejo. Con 9 años fui interna a Les Teresianes, a Oviedo. Más que nada, porque no había medios de locomoción para ir todos los días a Oviedo. Y ahora estamos a diez minutos en coche. Estuve allí 4 o 5 años, luego ya vine para casa".

"Caseme con 19 años con un guaje de Santolaya que era hijo de taxistas, también de aquí, de Morcín. Haz poco hizo 42 años que nos casamos. Así que mira. Él llamase Misael. Trabajó en La Camocha. Prejubilose con 42 años, en el 2002. Vivimos en Gijón 25 años, mientras él estuvo trabajando en la mina. Volvimos en 2007 porque en Gijón el mi marido aburríase mucho. A ver; a él no-y gusten los bares. Entonces, empezó a caminar y tuvo dos años por el Muru de Gijón y por toles sendes… Ya les conocía y ya estaba hartu de encontrase siempre con la misma gente, así que entonces decidimos venir para acá. Vivo frente del Angliru, en Las Vegas de San Esteban. Dióme mi padre un cachu prau y hice una casa aquí".

"Cuando volvimos a Morcín, estaba en casa aburría como una ostra. A ver, es que yo en Gijón estaba metía en todos los jaleos: iba a gimnasia, iba a la piscina, iba a manualidades, a inglés… De toles actividades que había en el Gijón apuntábame a todo. Vinimos para aquí y yo estuve ahí una temporada muy aburría. Pero había una asociación de mujeres y apunteme. La Asociación de Mujeres So la Malena. Ahora soy la presidenta. Pero para rellenar, eh. Empaquetáronmelo a mí (risas)".

"Mi marido ye un culo inquietu, como yo. Él está en más de una asociación. Hicieron una de setas en Morcín y Riosa. Y está en la Asturiana de Pesca, andan repoblado por ahí y otres veces vien con un sacu llenu de basura de andar recogiendo por los ríos. Él no se aburre. Aburriose el primer añu que se prejubiló, pero ahora no.

–Y usted cree, como algunos dicen, que las prejubilaciones adormecieron la iniciativa y, sobre todo, dejaron un mal ejemplo a las nueva generaciones?. Dicen que se creó una cultura que desincentivaba el esfuerzo?

-Yo creo que la gente está todo el día hablando mal de la juventud. A mí gústame la juventud. Por ejemplo estoy viendo un grupo de gente de veintipocos años que ahora les dio por la ganadería. Y están comprando ganao después de que los padres lo dejaran. Aunque tengan su trabajo, veslos con ilusión por tener otra vez caballos, vaques, ovejes…. Y son hijos de prejubilaos de la mina. Yo te digo que no los veo tan estropeados como la gente piensa. La juventud no me parece un problema. Y hay muchos que no estudiaron y que tienen ganao o trabajen en servicios o, yo que sé, repartiendo para Amazon. Que eso ye lo peor que nos pudo pasar…

–¿El qué, Amazon?

–Te digo una cosa, en mi casa el otro día cinco veces vino un repartidor. Uno para mi hijo mayor, otro para mi marido, otro para los mis sobrinos, otro para… Y digo: vamos a ver una cosa, todo eso que traes, que es porquería la mayoría, todo eso que traeis de Amazon ¿por qué no lo bajáis a comprar a Santolaya a la tienda o a la ferretería de Mieres? Estamos echando a pique los negocios pequeños por culpa de las multinacionales. Te traen una cosa y mañana no funciona pero, claro, como me lo traen a casa, qué comodidad. A mí eso no me gusta ¿eh? Debo ser muy antigua.

Urbanización

"El principal cambio que hubo en el concejo en los últimos años fue cuando (mediados los años 90 del pasado siglo) hicieron un montón de viviendes en Santa Eulalia. Ahí vino mucha gente. Pero la gente que vino para Santa Eulalia viene como a dormir, es gente que trabaja en Oviedo, en Mieres. Es gente que marcha por la mañana a trabajar temprano y vuelve por la noche, y métese en casa. Lo lógico y normal, oye. Pero ya no ye la convivencia que había antes. Cuando yo me crié era otra época, había más comunicación entre los vecinos. Era todo más familiar . A ver, era cuando mataben el gochu y veníen los vecinos a ayudar. Cuando poníase uno malu y taben toos en casa…. Ahora no ye lo mismo. No ye que ahora estemos más desunidos, pero cada uno está en su casa. Somos más independientes. A lo mejor pasen semanes y no ves al vecín de al lao".

"Cuando todavía funcionaba la minería, la mayoría de la gente trabajaban en el Monsacro y luego había muchos en Nicolasa también. El 99% eren mineros. Había gente que no trabajaba en la mina, cuatro que eran ganaderos, pero el resto eren todos mineros. Primero en la mina tampoco se ganaba tanto. Acuérdome que cuando mi padre empezó, tampoco era la panacea. Pero luego, de cincuenta años pacá, empezaron los sueldos a subir y, bueno, la gente aquí manejaba dinero. Cosa que está pasando lo contrario ahora. Porque los mineros aquellos, la mayoría o muchos, murieron. O están muriendo. Llevamos una racha horrorosa. Toda esa gente está desapareciendo. Y eses pagues que estaben colaborando a mantener a hijos, o a nietos, están desapareciendo. Yo creo que va a venirnos ahora pronto una crisis".

Polígono

"Luego, y esto ye lo moderno, hiciéronmos un polígono aquí en Argame. Un polígono preciosu en el que teníamos como unes expectatives muy altes. Y, bueno, hay trabajo, pero tampoco ye lo que pensábamos en un principio, cuando lu hicieron, que iba a ser para solucionar el problema del paro en el concejo. Vinieron muches empreses, pero trajeron a la gente de donde estaben antes. Pero, bueno, sigue siendo bueno para el concejo. Muches empreses abrieron y cerraron, yo trabajé por ejemplo en una fábrica que se suponía que iba a ser la bomba. Tenían productos muy buenos, el producto era buenísimu, pero funcionaba muy mal. Estuvimos ahí como 6 años, cuando se acabó el dinero de la subvención pues fue a pique y fuimos a pique todos, nos echaron a todos para casa. Pero, a ver, hay muches que funcionen muy bien. Mira, hay dos empresas ahora de chocolate. Una ya lleva tiempo, ye la que haz les moscovites. Y cuando tira el aire huele ahí que ni te cuento, a gloria".

Telecomunicaciones

"Perdemos población bastante, porque son mayores y se mueren. Y quiero decite que gente a vivir a Morcín vien muy poca. Y ahí, mira, el mayor problema que tenemos, y eso tienes que ponelo, es de telecomunicaciones. Yo sé de gente que alquiló en Morcín con la intención de teletrabajar desde aquí después de la pandemia y no pudo por falta de cobertura. Por ejemplo, tengo un hijo que estaba en Madrid, le permitieron teletrabajar y se vino para aquí. Claro, yo tengo la casa grande y entonces dijo él, que ta solteru: un chollu, tengo mi madre que me da de comer y me da la ropa limpia, qué mejor cosa. Vino con todos los trastes y montó aquí la oficina. Y el primer día que se puso taben cuarenta en una reunión y él quedó colgáu. Tuvo que marchar pa Gijón, que remedio-y quedó".

"Tenemos internet, pero muy básico. Entonces la gente que tiene que trabajar necesita más potencia. Estamos ahora esperando que vengan a poner la fibra. Están en ello. Por ley, teníen que habelo puesto antes de que acabase el 2023 pero les coses de palacio ya sabes…. Pero, claro, cuando vino la pandemia hubo gente que compró, gente que alquiló en los pueblos por aquí en Morcín, yo sé de unos cuantos que vinieron de fuera, pero tuvieron que volver a marchar porque aquí la cobertura de internet está fatal. Hasta Santa Eulalia llega a Telecable desde hace unos años. Más o menos hasta ahí hay conexión de internet. Pero de Santa Eulalia para arriba, olvídate. Y pasa lo mismo con la señal de televisión. Conozco gente que compro praos aquí para hacer una casina, pero tiénenlo parao hasta que no tengan cobertura. Yo creo que eso ye lo que más nos frena. Lo que más está parando que la gente venga a vivir a los pueblos. Hay muchísimos hijos de gente que yo conozco que no pueden estar viviendo aquí por esi motivo. Y ye una pena".

Carreteras y servicios

"Arreglarónnos la carretera MO-2 que va a Peñerudes, y está muy bien. Pero la MO-1 que va desde El Regueru a San Sebastián, subiendo p’al Angliru por la parte de Morcín, eso es prehistórico. Hay unos baches que entres con el coche enteru allá. Pa la gente que vive en esa zona es horrible, dejen medio coche cada vez que bajen. Eso ye tema de Carreteras, no ye tema del concejo. Si fuera tema del Ayuntamientu... Mira, el Ayuntamientu arregló la que va del Regueru a La Foz por La Collá y quedó preciosa…"

"En el colegio tenemos pocos nenos. Ese es el problema. Funciona bastante bien pero tenemos pocos nenos. Tenemos una ‘guarde’ en Santa Eulalia que funciona muy bien y además vienen nenos de los consejos alrededor. Tenemos un centro para mayores que también funciona. ¿Sabes lo que necesitábamos? Una cosa que casi ye una utopia. Hay mucha gente mayor y sola en los pueblos y una buena idea, que yo leí que tienen en León, era tener, en vez de un centro de día, un centro de noche. Como una residencia, pero que nada más fueran a dormir y el resto del día pudieran estar en su casa. Porque la mayor reticencia de la gente mayor es a marchar de su casa. Cuando lo leí, pareciome una idea muy buena".

"Yo aquí vivo divinamente. No me aburro. Mira, cuando termine la entrevista, marchamos a encargar una cena para las chicas de la asociación. Yo todos los días tengo alguna que hacer. Porque, una cosa que te quería decir, es que Morcín, de hace unos años para acá, tiene mucho movimiento asociativo. Y eso es una cosa muy buena para el concejo. El que no está en una asociación está en otra. Y luego hay bastante buena relación entre les asociaciones. Si uno organiza una cosa, pues allá van los otros a colaborar. Yo creo que la última vez que miré, había veinte asociaciones. Pa cuatro que somos, funcionen toes. Hay asociaciones de todo tipo, de mujeres, de jóvenes, culturales... y la asociación de padres y madres del colegio, que hacen muchas actividades con los nenos también, eso me gustaría que lo pusieras. Y el Ayuntamiento, que siempre nos apoya, eso también".

El tesoro del monsacro

"Y luego tenemos lo del cronista oficial del concejo, no se me olvide citarlo (Fernando Delgado). Que tenemos un cronista que está todo el día organizando coses y nos publicita exagerao. Está tirando mucho por que se conozca el Monsacro y les ermites de la Madalena, que ye lo mejor que tenemos junto con el torreón de Peñerudes. Hay muchísima gente que no sabe ni dónde están todavía. Bueno, pónmelo todo guapo y haz mucho hincapié que necesitamos internet y en les carreteres. ¡Y empondérame al cronista!".