"Nací el 8 de noviembre de 1951 en Parada, un precioso pueblo de la parroquia de Rellanos, muy cerca de Navelgas, en Tineo. Cuando tenía nueve meses mis padres ya se establecieron en Tineo y, claro, no puse inconveniente en ir con ellos". (Risas).

"En Tineo abrieron un comercio de comestibles y frutería. La EGB la hice en Tineo y en un colegio particular llamado Cervantes que era de un maestro extraordinario, Benito Reyero García, al que pudimos dedicarle un tramo de la calle principal de Tineo. Los dos primeros cursos de Bachiller los hice en Tineo, en el colegio San Francisco. El resto del Bachiller lo hice en el colegio apostólico Virgen del Camino de los dominicos, en León. Sigo manteniendo muy buena vinculación con la Orden".

"Al regresar a Asturias, estuve en un pequeño periodo de labora en Mafrasa, el Matadero Frigorífico Asturiano, que estaba en El Crucero, y me matriculé en la Escuela de Comercio de Oviedo. Y ya me llegó el momento de servicio militar que lo hice en la IMEC la Instrucción Militar Escala de Complemento, en Valladolid. Y allí fue cuando me enteré de un trabajo. Allí compraba diariamente LA NUEVA ESPAÑA, que leo a diario. Ya empecé de niño gracias a mi abuelo. Él la compraba a medias con la maestra del pueblo, en Folgueras de Cornás, en el pueblo de Bárcena del Monasterio. Para él, el periódico era como el Santo Grial".

"Leí en un anuncio del periódico que una empresa de ámbito nacional convocaba oposición para cubrir plazas en su red. Me presenté . Era el Banco Santander. Aprobé y con bastante buena nota y me destinaron a Barcelona, en 1974. Allí en Barcelona pasé tres años soltero y otros dos casado".

Giro en la vida

"Me casé con una salense que estaba de maestra en Navelgas. Al casarnos, ella fue para allá dos años. Pero un acontecimiento cambió mi vida. Yo soy el mayor de ocho hermanos. Y mi padre falleció con 57 años de un tumor cerebral que se lo llevó en cuatro meses. La pequeña de mis hermanos tenía seis años. Y mi madre quedo sola aquí con todo. Fue cuando tomamos la decisión de volver a Tineo. La figura de un padre nunca se puede suplantar pero qué remedio quedó más que hacer lo que buenamente pude para colaborar con mi madre".

"Empecé en Tineo en el Banco del Noroeste, de un grupo Rumasa. Luego lo adquirió el Fomento, que era del Central, y entonces me destinaron a la oficina de Oviedo, en Alonso Quintanilla, donde Hacienda. Ya en Oviedo hice unas oposiciones para directores de oficina en la Caja de Ahorros, donde entré y donde acabé jubilándome, hace diez años. En La Caja, me destinaron a Cornellana y luego a Salas. Luego opté a dirección de zona y llevé de tres zonas sucesivamente, durante 15 años. Primero, la del Narcea, que llegaba hasta Ibias; luego la zona de Avilés y luego ya Oviedo centro".

Había futuro

"Cuando yo empecé a trabajar en banca, en Tineo, en 1976, la zona estaba en plena ebullición. La gente estaba como ilusionada, con mucho afán de trabajo. Había una natalidad muy diferente a la de hoy. Las familias eran más numerosas. No había problemas laborales, no había problemas de trabajo. La minería estaba en su pleno apogeo, tanto en Tineo como en Cangas del Narcea. Las empresas forestales, aunque pequeñas, eran muchas. Había serrerías en varias localidades. Desde Grado, Pravia hasta Pola de Allande y Grandas de Salime. Se vivía con mucha ilusión. Luego el cambio político, la llegada de la democracia, representó también un nuevo acicate. Se veía la cosa con futuro. Recuerdo que en Tineo se había pasado de 20.000 habitantes. Por ese motivo llegó a establecerse el cuartel de la Policía Nacional. Y date cuenta que hoy Tineo no llega a 10.000 habitantes, está rozando".

Dinero en el campo

"Las ganaderías de leche tiraban tremendamente. Y aquí, si me lo permites, quería hacer un homenaje a la Central Lechera Asturiana. Al resto de empresas lecheras también, pero sobre todo a la Central. Fue la primera que consiguió traer dinero en efectivo a las familias rurales. Por la tienda que tenían mis padres yo veía que antes se funcionaba mucho con el trueque. La gente traía patatas, verduras, habas, huevos... y llevaban café, achicoria, algo de fruta, galletas y otros productos que compensaban aquello. La Central Lechera dio un paso importantísimo para que llegara efectivo a las casas. Y aquí hay una segunda cuestión muy importante: las pensiones. En aquel momento se ofreció la posibilidad a la gente del campo, que la mayoría no habían cotizado nunca, de que cotizando quince años de una sola vez empezaban a cobrar la pensión de inmediato. Fue un avance que pocas veces se comenta y, en mi humilde opinión, esas dos cosas fueron un soplo de aire para el mundo rural asturiano".

El cuento de nunca acabar

"Era una comarca en general muy mal comunicada. Aunque ese padecimiento desgraciadamente, pese a las mejoras que hubo, no se puede obviar. Lo seguimos padeciendo. Ahora tenemos muy recientes las elecciones últimas (autonómicas y municipales) y habrás observado que la gente de toda la zona puso su voto donde más dolía. Que fue en retirar la confianza a varios gobiernos municipales que, al menos fue la imagen que se transmitió, no lucharon digamos lo suficiente por poner las comunicaciones al nivel que ahora se necesita".

"Fíjate que la autovía Grado-La espina llevamos veintimuchos años pendientes que se termine. Como se suele decir, el cuento de nunca acabar. Y esto es un territorio muy grande. Cerca de dos tercios de la provincia si sumas todo el centro, sur y noroccidente. Es algo que de verdad se acusa muchísimo. Yo no digo que no sea complicado solucionarlo. Es más, si tuviera que darte mi opinión personal, te diría que a lo mejor si hubieran arreglado la carretera que teníamos, la nacional 632, reduciendo curvas, aumentando la caja, poniendo buen firme, pues quizá tampoco hubiera sido necesario una inversión tan monstruosa y hubiéramos gozado ya de unas vías decentes hace años. Pero, bueno, repito que es mi opinión. No quiero entrar en terrenos donde no soy profesional".

Un lugar en el mundo

"Salas es mi lugar en el mundo. Soy feliz aquí. Llevo dos terceras partes de mi vida en este concejo y le estoy muy agradecido tanto personal como profesionalmente, pues toda la zona me respondió extraordinariamente bien. Y eso es algo que no olvido".

" Llegué a Salas en el año 79. El cambio fue notorio. La villa es uno de los pueblos más guapos que conozco en España. Tiene un casco histórico que es una auténtica maravilla, con la colegiata, con el castillo... Es de sobra conocido y se mejoró mucho. Se hizo un estupendo paseo al lado del río, el paseo del Nonaya, en colaboración con la Confederación Hidrográfica. Y eso mucha vida. La población ya va siendo mayor y eso posibilitó que se tenga por ahí una ‘pista finlandesa’ de primerísimo nivel".

"Luego, claro, se pavimentaron las calles, hubo mucha edificación nueva. Se consiguió hacer una urbanización paralela a la carretera general que comunica con Soto los Infantes. Una urbanización muy bonita, bien hecha, de viviendas unifamiliares y de bloques de viviendas. Ahí también se creó una zona deportiva con piscinas, campo de fútbol, de fútbol sala, con polideportivo...".

Despoblamiento y las grandes sufridoras

"El despoblamiento, eso ya lo sabes tú, es el gran problema. Ya desde los años 90 se notó. Cuando yo llegué aquí, rondábamos los 8.000 habitantes y hoy rondábamos los 5.000. Y en el abandono del medio rural hay una clave. En el mundo rural la gran sufridora, y dicho sea con respeto, fue siempre la mujer. El hombre, en aquellos momentos, oxigenaba: salía a los entierros, a los mercados, a las ferias. Pero la mujer fue siempre muy sacrificada. En las casas, además, convivían dos y tres generaciones. Ellas atendían a los padres o a los suegros, al marido, a los hijos y a algún tío o tía. Entonces muchas mujeres a mí me consta que ya fueron mentalizando a sus hijas para que no pasaran por su misma circunstancia. Las chicas pudieron ya estudiar, afortunadamente. Marchan y ya no retornan. Van en Oviedo, Gijón, Madrid, donde encuentran pareja y lógicamente buscan otras salidas. Ahí se inició el abandono. La gente llegaba a la jubilación, no tenía relevo y así empezó el cierre de las explotaciones ganaderas".

Danone

"Desde mediados de los años ochenta aquí se notaba perfectamente el movimiento económico claramente al alza en todos los sectores. Funcionaba todavía la minería, la agricultura se mantenía, la ganadería se mantenía bastante bien y, además, llegó a Danone, que llegó a tener 130 empleos aquí. Que ahora, tras la marcha de Danone, se haya encontrado una nueva empresa que se haga cargo de la fábrica ha sido fundamental para Salas. Hubiera sido un golpe definitivo. No sólo por el empleo directo que creaba, también por el indirecto. Hubiera sido un impacto como el que se notó en La Espina cuando cerró la cerámica. En Cornellana, en cambio, tuvimos la suerte de que abrió Forestal Salense, que está cumpliendo una labor importante en el tejido económico".

"Que se haya encontrado una nueva empresa para la fábrica de Danone hay que agradecerlo, lógicamente, al Ayuntamiento y al Principado, seguro. Pero también a la propia empresa. De todos los empleados, ninguno te hablará mal del comportamiento de Danone, que se preocupó muy mucho de que la salida no fuese traumática. Prejubiló a los que quisieron, recolocó a los que lo aceptaron y ahora, con la nueva empresa holandesa parece que tienen opción de volver una docena o dos de trabajadores. Tardarán algo pero, bueno, ya volvieron a contratar al director que había y al empleado de mantenimiento. Y eso es fundamental".

La "Y" del Suroccidente

"Desde luego que necesitamos pues otro pequeño empuje. Es fundamental que ese eje Cornellana-Tineo se abra de una vez. Estoy convencido que, que, que cuando llegue la carretera aquí, las posibilidades aumentarán. Porque hay suelo. Salas, dispone de suelo. Tiene todas las cualidades para haber sido o para ser un centro importante en muchos sentidos. Fíjate, por ejemplo, el cruce de Cornellana. La “Y” que se forma en Cornellana. Tenemos ahí unas posibilidades tremendas de coordinar la salida por Belmonte y Somiedo a La Meseta. Luego la salida por Pravia a la autovía. Y luego toda la conexión hacia Salas, Cangas, Tineo. Fíjate el centro neurálgico que hay ahí. En su día hubo el proyecto de hacer ahí un gran polígono, cerca de donde ahora mismo hay una plantación de kiwis cerca. Todo quedó en nada. Y es una lástima porque tenemos buena situación geográfica. Y tenemos, además, una zona con posibilidades en cuanto a mano de obra. Gente trabajadora. Como muestra tienes que se abrió la mina de oro de Boinás (Salas). Y ahí hay cuatrocientas y pico personas, mucha gente de toda la zona, y en la empresa están contentísimos, encantados con los empleados".

"Otra cuestión fundamental es que internet llegue bien a todos los sitios. Cuando la pandemia, te encontrabas por aquí gente de todos los sitios. Algunos alquilaron y algunos compraron casas en los pueblos. Los veías ilusionados con asentarse. Pero al poco empezaron los problemas para conectarse y poder teletrabajar. La pandemia terminó, afortunadísimamente, pero hoy son ya contados con los dedos de una mano los que se quedaron. Los que mantienen esas propiedades te vienen por el verano, en Navidad, en Semana Santa, pero ya no es el asentamiento definitivo. Es una pena que no hayamos sabido retener a esa gente".

Incentivos

"El problema de la despoblación no es sencillo de solucionar. Porque la corriente va por el camino que va. Pero, mira, las medidas tienen que ser muy directas y muy claras. Por ejemplo, se podría incentivar que los funcionarios que tenemos trabajando aquí, residan aquí. Un incentivo económico, ayudas a la vivienda o al estudio de sus hijos, o ayudarles a encontrar empleo en la zona para sus parejas. Hoy aquí viven muy pocos".

"También habría que eliminar trabas burocráticas para los jóvenes agricultores y ganaderos. Hacérselo más fácil. O el tema del lobo. Ya no es solo que se está protegiendo a lobo más que a las personas, si me permites decirlo, que a veces lo parece. Es que las subvenciones se tardan mucho en cobrar. Y no entremos de los jabalíes. En pandemia hubo dos años sin caza y se multiplicó la fauna. A unos niveles que no te imaginas. Hace poco un amigo mío atropelló un jabalí. Y esto ya es casi cada día. Hay que apoyar a los agricultores y ganaderos porque ellos son los auténticos ecologistas. Su casa es el campo y nadie tira contra su casa".

"Aquí que se puede vivir muy bien y muy a gusto. En Salas, además del casco histórico que tiene, hay una gente extraordinaria, muy buena convivencia y un movimiento asociativo fabuloso, hay equipos deportivos, una cofradía de mil y pico personas, dos asociaciones de la tercera edad, un club de montaña y tenemos ahora mismo la Fundación Valdés Salas que está elevando el nivel cultural con todos los actos que organiza".