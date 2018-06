Una docente asturiana obligada a acudir con su hijo recién nacido a las oposiciones de Secundaria

A las nueve y media en punto y con el bebé en sus brazos, la docente asturiana acudió al instituto de la Laboral para realizar la prueba a la que hoy se enfrentan 5.000 aspirantes en toda Asturias. Dió a luz hace unos días y no tiene con quien dejar a su hijo, pero su situación no ha sido considerada por la Consejería de Educación una causa de fuerza mayor para cambiar la fecha del examen. Así lo comunicaba ayer el Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea), que denunciará la situación durante la realización de la prueba. «Es alucinante que dar a luz unos días antes del examen no esté considerado como una causa de fuerza mayor para justificar la no presentación al mismo», explican desde el sindicato.

Fue la propia organización sindical la que, tras conocer el caso de primera mano, trasladó a la Consejeria de Educación diferentes propuestas con vistas a evitar que la profesora fuese obligada a acudir al examen en el día establecido sin perder de esta manera su puesto de trabajo. Plantearon, por ejemplo, la ampliación de las consideradas 'causas de fuerza mayor', para así poder cambiar la fecha de la prueba para ella.