Iniciativa pol Asturianu reclama la especialidad docente de asturiano

Iniciativa pol Asturianu hizo llegar una carta estos días al nuevo Gobierno de España presidído por Pedro Sánchez para poner en marcha la solución de algunas cuestiones pendientes desde va años y de fácil solución por parte de distintos ministerios.

Entre las peticiones hechas desde la ONG están la modificación del decreto de especialidades para incluir la especialidad docente de asturiano. Esta medida, que llevan la mayoría de partíos en el programa, incluyendo el PSOE, y tiene el consenso de la Xunta Xeneral, no tiene ningún coste y permitiría que el profesorado de asturiano deje de ser interino de forma indefinida y puedan convocarse plazas para esta especialidad en las oposiciones.

Reclaman también que la Delegación de Gobierno en Asturies la retirada de todos los recursos contra los reglamentos de los Conceyos para la normalización y el uso del asturiano que pusiera en marcha la administración anterior.

Al Ministerio de Fomento y en general, a todo el Gobierno de España, le piden también el cumplimiento de la toponimia oficial de los conceyos de Asturies en toda la Administración Central, incluyendo la corrección de las señales, a la que ya se comprometió con esta entidad la Delegación de Gobierno en reunión celebrado en el mes de marzo de 2015. De la misma forma, reclaman a Adif, el uso correcto de la toponimia oficial en las estaciones de tren, billetes, web, etc.

Solicitan también que la administración central use el asturiano de forma habitual en campañas estatales, versiones de páginas web oficiales, etc. Ya que la no oficialidad no impide el uso de una lengua protegida en España, tal y como asegura la Carta Europea de les Lenguas Minoritarias, roblada por el gobierno español.

En lo que respecta al Ministerio de Cultura reclaman una atención mayor a la lengua asturiana en todos los ámbitos, que se busque la forma de incluir a la lengua asturiana en los premios nacionales de literatura y otras iniciativas, como la difusión por parte del Instituto Cervantes. De la misma forma piden que se busque una fórmula para darle financiación estatal a la Academia de la Llingua Asturiana, única de las entidades de este tipo que no tiene financiación estatal.