Día "irrepetible" de orgullo astur

Un día histórico, cargado de simbolismo, que estrecha las relaciones entre el Principado y la Corona y que proyecta la mejor imagen de Asturias. En esa valoración coincidieron ayer representantes institucionales, del mundo económico y de la Iglesia que asistieron como invitados el triple centenario en Covadonga. No había representación sindical, pero sobre todo fue muy llamativa la ausencia de los dirigentes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de las Cámaras de Comercio, que mostraron así sus diferencias con el Principado. Según diferentes fuentes, estaban molestos con las restricciones a la presencia de representantes de las organizaciones empresariales en los actos organizados por el Gobierno regional.

Pedro Sanjurjo, presidente de la Junta General del Principado, destacó que el de ayer fue un "día de alegría, de satisfacción y de normalidad, algo tan importante y necesario en estos momentos en la sociedad y, especialmente, en la política española". Destacó que "todas las consecuencias" que se puedan derivar de la triple celebración "son positivas" y resaltó que en términos sociales "España necesita estabilidad y el papel de la jefatura del Estado es determinante". "Cuando se vea con una cierta perspectiva podremos entender que el día de hoy es un día importante para Asturias y para España y esa vinculación de Asturias con la figura de la Princesa espero que en los años venideros se acreciente", añadió tras destacar que la región mostró ayer "su dinamismo y el orgullo de su pasado".

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, destacó la trascendencia del la celebración de ayer. "Estamos ante un día histórico. Supone la puesta de largo de la Princesa Leonor y ha sido muy emotivo también por los aniversarios que se celebran: la coronación de la Virgen y la creación del parque nacional".

El ex presidente del Principado, Antonio Trevín, resaltó "el simbolismo" de los actos. "La ofrenda a Pelayo, con el sonido de la gaita de Hevia, ha sido el momento que más me gustaría subrayar y después el simbolismo de lo que fue la foto de sus majestades y sus altezas con lo que era la representación de instituciones asturianas. No olvidemos que Leonor es Princesa de Asturias, que va a tener una relación estrecha con la región, y fue una fórmula muy gráfica y muy acertada de iniciar y concretar ese vínculo", afirmó Trevín.

El cardenal Antonio María Rouco Varela señaló que los actos en Covadonga "estuvieron bien organizados y fueron celebrados con mucha piedad y belleza". Lo enmarcó en "la historia de la Iglesia y de España, desde sus más profundas raíces católicas" y a la hora de destacar detalles señaló que le sorprendió "la mejora cualitativa de la escolanía de Covadonga". El cardenal recordó que fue él quien bautizó a la princesa Leonor y a la infanta Sofía y "ahora las veo muy creciditas". Apuntó que "les viene muy bien vivir la riqueza espiritual e histórica de la Monarquía, de España, de Asturias y, muy concretamente, de Covadonga".

Manuel Menéndez, presidente de EDP España y consejero delegado de Liberbank apuntó que "Covadonga es un lugar relevante en nuestra historia como pueblo y hoy (por ayer) se marca un capítulo importante".

El empresario Blas Herrero estaba muy feliz por asistir a "un acto irrepetible". "Estar aquí y celebrar los 1.300 años de la creación del Reino de Asturias y el centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga, para los que somos asturianos, es inolvidable y muy entrañable. Ha sido un día cargado de simbolismo y Covadonga es un sitio al que hay que venir cada poco para recordar lo que somos", apuntó el dueño de l grupo Radio Blanca.

Jesús Alonso, presidente del grupo industrial Daniel Alonso , se sentía ayer "muy orgulloso, como asturiano, con que la princesa Leonor haya realizado su primer acto oficial aquí en Covadonga y además hoy es el día de mi cumpleaños con lo cual doble honor estar aquí con todos los asturianos y con la Familia Real . Es un privilegio que nuestros reyes amen tanto a Asturias, nos dan proyección y tener un santuario como Covadonga nos hace ciudadanos del mundo".

César Menéndez Claverol, presidente de la Fundación Cajastur, señaló que en Covadonga "todo ha sido muy entrañable y simbólico". Destacó que "los asturianos tenemos que estar satisfechos y orgullosos de un día como hoy y además ha acompañado el tiempo, no hay más que pedir." En cuanto a la repercusión, Menéndez apuntó que para Asturias "es positiva y una celebración como esta siempre suma por la relevancia y proyección que da la presencia de los reyes, de la princesa y de la infanta; de las autoridades y de toda la gente que ha acudido pese a la limitación de accesos".

"Es un orgullo para la fundación EDP haber contribuido en un evento de la relevancia histórica que tiene este momento", señaló por su parte Rui Teixeira, consejero delegado de la compañía energética EDP España.