El Ministerio confirma que la Variante sufrirá otro retraso, "no muy grande"

La Secretaría de Estado de Infraestructuras ha confirmado al Principado "un retraso" en las obras de la variante de Pajares debido a la "hibernación" de la actividad derivada de la pandemia de COVID-19. El vicepresidente autonómico, Juan Cofiño, ha matizado que "no será un gran retraso", durante su comparecencia por videoconferencia ante el grupo de trabajo de la Junta General que tuvo lugar en la jornada de ayer.

Esa "hibernación" en la actividad ha provocado "un problema con los suministros de acero" y también ha influido en "la falta de personal cualificado", según reveló Cofiño. "La Variante es una de nuestras máximas preocupaciones. El pasado viernes hablé con el secretario de Estado y me comentó que el alcance del retraso no está medido. Va a haber retraso, pero no será un gran retraso", contestó Cofiño a una pregunta realizada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares. El Vicepresidente también indicó que el secretario de Estado se ha comprometido a trasladar el alcance de ese retraso al Principado en cuanto esté cuantificado por parte de los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El plazo más reciente dado por el Estado situaba la apertura de la Variante, para la circulación de trenes de pasajeros y de mercancías, en el año 2022. Ahora está por ver el alcance del parón que ya reconoce el Ministerio de Transportes, después de que en las primeras semanas de la pandemia indicara que la prioridad era frenar el contagio y el avance del coronavirus y que los plazos de las obras de la Alta Velocidad serían "revisados", tanto los que afectaban a Asturias y Galicia como los del resto del país.

Juan Cofiño, por su parte, aseguró que el Gobierno asturiano se posicionará "en contra" de alargar el plazo de concesión de la autopista del Huerna más allá de 2050 para compensar a la empresa por las pérdidas registradas a consecuencia de la caída de tráfico por el confinamiento decretado por el COVID-19. "Hay otras fórmulas para compensar. El Principado está en contra del aumento de la concesión", precisó el vicepresidente del Gobierno, quien añadió que el objetivo pasa por lograr "una rebaja importante" en su uso . El consejero de Infraestructuras admitió la necesidad "de reorganizar el Presupuesto regional", pero subrayó que "de esta pandemia se va a salir teniendo que insuflar dinero, y la obra pública debe ayudar a la recuperación de la economía".