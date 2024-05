Queipo (PP) apunta objetivo para 2027: "Presidir Asturias con el mayor número de alcaldías"

Desde fuera, dio la impresión de ser el primer acto preparatorio de las elecciones autonómicas y municipales que previsiblemente se celebrarán en mayo de 2027. "Somos un partido con un objetivo claro: lograr la presidencia del Principado para transformar esta tierra, y hacerlo con el mayor número posible de alcaldías, no por beneficio del Partido Popular, sino para poder servir lo mejor posible a todos los vecinos", proclamó ayer el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, en el discurso de clausura de la cumbre intermunicipal que el PP celebró en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo con presencia de todos sus alcaldes y líderes en los ayuntamientos de la región.

"Estos alcaldes son lo mejor que tiene Asturias. Y aquí, entre el público, también están los futuros alcaldes que dentro de tres años podrán dar a los asturianos el proyecto que se merecen", señaló Queipo.

El líder popular aprovechó la cita para presentar a sus compañeros de partido a la avilesina Susana Solís Pérez, eurodiputada elegida en 2019 en las filas de Ciudadanos y que ahora se ha pasado a las filas populares, en las que ocupa el decimoquinto puesto de la lista a los comicios europeos del próximo 9 de junio. "En breve va a ser nuestra eurodiputada y hará un excelente trabajo en el Parlamento Europeo, como el que viene haciendo", aseveró el presidente popular.

La eurodiputada Susana Solís al ser presentada por Álvaro Queipo. / David Cabo

Queipo hizo un contrapunto. Dio la bienvenida a Susana Solís –"una incorporación reciente"– y acto seguido citó a "gente que lleva muchos años con nosotros", entre los que singularizó a Valentín López López: "Lleva siendo concejal de Villayón desde la transición. Es el mejor ejemplo de la lealtad, la fidelidad y el servicio público incansable. Valentín, eres un ejemplo para todo el partido", destacó el líder popular, suscitado un gran aplauso en la sala.

La intervención de Álvaro Queipo quiso empezar a tensionar al partido para una carrera de tres años. Y para ello empezó a desgranar algunos contenidos clave de la propuesta popular: "Nuestra tierra necesita una importante reforma fiscal para dejar de ser una de las comunidades donde más pagan las rentas medias y bajas, suprimir el Impuesto de Sucesiones y rebajar el Impuesto de Transmisiones para favorecer el acceso a la vivienda", enfatizó. Y otros cinco mensajes en clave de programa electoral: "Necesitamos la autovía del Suroccidente cuanto antes para una comarca que sufre un completo abandono"; "la apuesta del PP por el campo se ha demostrado al llevar al Congreso la exclusión del lobo del Lespre, con el voto en contra del PSOE"; "deben aplicarse criterios clínicos para acabar con las crecientes listas de espera de la sanidad, reforzar los servicios de atención primaria y de salud mental y poner fin al abandono de los hospitales comarcales"; "queremos luchar contra el drama de la soledad no deseada, cambiar el modelo de gestión del ERA e incentivos para la natalidad y la conciliación"; y "una profunda revisión de la Administración, centrada en la reducción de la burocracia y en la mejora de su eficiencia, agilidad y eficacia".

Asistentes al acto del PP de Asturias. / David Cabo

El presidente del PP lanzó algunas pullas al PSOE en las que buscó el doble objetivo nacional y regional: "Barbón ha traído a Asturias el mismo discurso de crispación y división de Pedro Sánchez, que amenaza nuestra libertad y nuestras instituciones".

En el acto intervinieron con mensajes breves los alcaldes populares. Ana Isabel Fernández, alcaldesa de Navia, compartió su receta para gobernar: "Programa, programa, programa. Gestión basada en el diálogo, el acuerdo y la cercanía. Y luchar por el Hospital de Jarrio, que fue un referente y ahora está muy mermado". Y Fernando Figaredo, alcalde de Proaza, último en tomar el bastón de mando tras una moción de censura, hizo hincapié en la cercanía a los ciudadanos: "Todos los vecinos de Proaza tienen mi teléfono".

Alfredo Canteli e Ignacio Cuesta, al llegar a la reunión intermunicipal del PP. / David Cabo

Canteli, contra la "deriva radical" de Sánchez y la burocracia

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ejerció de anfitrión en el Calatrava y lo hizo con un discurso en el que no obvió la atribulada situación política nacional ni tampoco al maltrecho momento que atraviesan las arcas de los ayuntamientos. El regidor –que no está afiliado al PP, algo que siempre dice tener en sus planes– clamó contra la "deriva radical" de Pedro Sánchez. "Los asturianos, como el resto de españoles, presenciamos atónitos los momentos inéditos que vive nuestra democracia", dijo. Opina que los problemas "relevantes" de la gente han dejado de ser prioritarios para el gobierno de Sánchez. Considera que los ayuntamientos tienen la tarea de "fundamental" de ayudar a los ciudadanos por ser la administración más cercana a ellos y la que "a nadie deja atrás". En este sentido, reclamó la mejora de los canales de financiación municipal para que los consistorios dejen de ser los "patitos feos" de la administración. Tuvo también críticas para la excesiva burocracia que tiene a los ayuntamientos "encorsetados por unas leyes, normas y organismos de control externos que ralentizan, cuando no impiden, muchos de los proyectos que queremos poner en marcha".