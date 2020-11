De Norte a Sur, de Este a Oeste. Hostelería, comercio, turismo rural, agencias de viajes, guías turísticos, transportistas, taxistas... Centenares de representantes de estos sectores participaron ayer en las concentraciones convocadas por la patronal de la hostelería y el turismo, Otea, ante la Delegación del Gobierno en Oviedo y los ayuntamientos de los municipios asturianos para exigir ayudas directas e inmediatas de las tres administraciones: central, autonómica y local. Y que sean: “¡Ya!”. El Ejecutivo central está ultimando un “plan de apoyo” a la hostelería con ayudas y medidas financieras y fiscales, según explicó la Delegada del Gobierno, Delia Losa, y miembros del Gobierno regional han convocado hoy a Otea para negociar la cuantía y fórmula del reparto.

“La valoración es muy positiva porque el seguimiento ha sido importante en toda la región”, señaló José Luis Álvarez Almeida tras entregar a la Delegada del Gobierno, Delia Losa, un documento con los datos del impacto de los cierres en el sector desde el inicio de la pandemia y sus reivindicaciones y propuestas.

“El Gobierno regional ha atendido la llamada de Otea y las peticiones que le hemos hecho. Esperemos que las ayudas lleguen a todo lo que pedimos, pero al menos es un primer paso. Sabemos que no somos el foco de los contagios y que tenemos que luchar contra la pandemia, pero nuestros establecimientos son seguros y lo van a seguir siendo”, afirmó el presidente de Otea.

La hostelería y el sector turístico también solicitan ayuda a los ayuntamientos, a los que reclaman que supriman el IBI de este año y se rebaje el 95 por ciento el de 2021, además de otros impuestos municipales, como el IAE o la viñeta. También que se mantenga la supresión de las tasas de las terrazas y se eliminen donde aún están en vigor, y lo mismo con la basura, el agua, el saneamiento, además de permitir el uso de la calzada para ampliar las terrazas y que se permita levantar estructuras para afrontar la climatología invernal.

“Todos los informes y propuestas son fruto del esfuerzo de los técnicos de Otea. Esta asociación reclama para el sector, asociados y no asociados, y agradecemos el apoyo que recibimos en actos como el de hoy”, afirmó Álvarez Almeida.

Uno de los sectores que participó ayer en las concentraciones fue el de los operadores turísticos y las agencias de viajes en el Principado (Otava). Su presidente, Íñigo Fernández, explicó que llevan “siete meses sin facturar y sin perspectivas para el puente de diciembre ni para Navidad. Si esto se prolonga, en mayo habrán cerrado el 40 por ciento de las agencias en Asturias”.

La hostelería y los pequeños comerciantes de Gijón unieron fuerzas una vez más. En esta ocasión, convocados por Otea y Hostelería de España y con el apoyo de Asturias Suma, más de dos centenares de empresarios y profesionales se concentraron ante el ayuntamiento gijonés para exigir ayudas al Principado, tras haber decretado el Gobierno regional el cierre de su actividad por la segunda ola del coronavirus. “La situación es crítica”, coincidieron en señalar muchos de los manifestantes que, como viene siendo habitual, también tomaron las carreteras con furgonetas de reparto, que atronaron la zona centro con sus bocinas.

Los asistentes corearon contra el Gobierno regional y pidieron la dimisión del Presidente, Adrián Barbón. También cargaron contra la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González.

Janaina Madeira es una camarera de origen brasileño y afincada en Gijón. Tiene 35 años y un hijo pequeño, y asegura que “hay miedo e incertidumbre”. La misma perspectiva tienen Belén García, Javier Rioboo y Jenny Fernández, los dueños y la camarera de una cafetería en la calle Reconquista, en el barrio de El Coto. “Tememos por el trabajo de toda una vida. Llevamos 30 años en el local”, cuentan.

La concentración hostelera se convirtió en una manifestación que partió de la plaza Mayor hasta la plaza del Carmen, en el centro de la ciudad. En ese lugar, los manifestantes cortaron el tráfico y discurrieron por la calle Álvarez Garaya hasta la calle Palacio Valdés, casi a la altura de la calle Asturias, donde se disolvió. La protesta estuvo apoyada también por Otava y algunos de los socios del Grupo Gavia, el mayor conglomerado hostelero de la ciudad.

Caravanas, bocinas y maletas acompañan las concentraciones en toda la región

Vestidos de negro, como si fueran un cortejo fúnebre con un gran ataúd y varias pancartas, estaban en la plaza de España de Avilés los integrantes de “SOS Hostelería”, que luego procesionaron por la calle Ruiz Gómez. Junto a ellos, los representantes de Otea, la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca y la Cámara de Comercio. Los integrantes del sector turístico llevaron sus maletas, mientras que los comerciantes y vendedores ambulantes ilustraban su situación con pancartas. Tambores, petardos y bocinas animaron la protesta.

En Castrillón, la alcaldesa, Yasmina Trigueros, conversó con los hosteleros y comerciantes concentrados, y se comprometió a eliminar las tasas que sean competencia del Ayuntamiento.

Tras carteles en los que se pedían ayudas y se leía “Barbón, cerrar no es la solución”, los hosteleros y comerciantes de Langreo se concentraron ante las puertas del Ayuntamiento, en Sama, para reclamar ayudas.

Decenas de comerciantes y hosteleros de Mieres protestaron por el cierre de sus negocios. “Está demostrado que nadie se ha contagiado en un pequeño comercio, y en la hostelería apenas ha habido incidencia del virus, y aun así nos tienen cerrados”, denunciaba Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal.

En Llanes los colectivos Otea, Allares y Llanescor (hotelería, hostelería y comercios) se unieron para reclamar “un plan de rescate urgente”. “Si nosotros caemos, cae todo”, advirtió José Alberto Concha, presidente de Otea Llanes. Recordó la situación en una concentración que reunió a más de 300 personas. Antes y después de sus discurso una caravana de casi un centenar de vehículos recorrió la villa haciendo sonar su claxon para “que nos oigan”.

“Nuestro comercio y hostelería quieren sobrevivir”, “Sin ayudas nos arruinamos”, fueron algunos de los lemas de la convocatoria en Cangas de Onís, en la que participaron cerca de 300 profesionales.

“Cada día cerrados es un día menos de esperanza”, clamó ayer el hostelero veigueño Jesús Quintana, al que le tocó leer el manifiesto en la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo. En el Noroccidente, con concentraciones en las principales villas, la impotencia ante el cierre es mayor por ser una zona con baja incidencia del covid-19 y hacer frontera con Galicia, donde las restricciones son por concejos y no genéricas como en el Principado.

Plegarias por las ayudas: encierro de hosteleros del Nalón en la iglesia

Los hosteleros, comerciantes y otros autónomos ligados a estos sectores en la comarca del Nalón han dicho “basta”. Una representación de los afectados por el cese de las actividades se ha encerrado en la iglesia de La Felguera. Lo hacen con lo único que tienen, dicen: “Tiempo y ganas”. No abandonarán el templo hasta que se comprometan ayudas que lleguen a sus manos de inmediato. “Dentro de cinco meses no nos valen, tenemos familia”, destacaron portavoces de la iniciativa. En la imagen, dos de los encerrados. También reclaman al Ayuntamiento exenciones en el pago de impuestos:_“Si no ingresamos, no podemos pagar”.