Así será la vacunación contra el coronavirus en Asturias: 148 profesionales empezarán el domingo a trabajar en geriátricos y habrá un registro de inmunizados

Asturias tiene preparada ya tanto la "línea de frío" como la seguridad y la vigilancia de las vacunas. En total se pondrán a trabajar 50 equipos de vacunación que acudirán a las residencias. 148 profesionales sanitarios serán los encargados de la vacunación en esta primera etapa. Los equipos están compuestos de, al menos, una enfermera y un administrativo que llevará el registro. Servicios Sociales ya está trasladando datos de las personas que pueden ser vacunadas y si quieren hacerlo o no. La vacunación en la segunda fase se realizará en los centros sanitarios. "Se hará siempre de forma proactiva. Llamaremos nosotros a las personas candidatas", afirmó Concepción Saavedra.

La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, aseguró por su parte que en Asturias ya se está trabajando en un ascenso de los casos tras la Navidad, en el mes de enero. "Los profesionales están cansados y además tienen que recuperar la actividad normalizada. Nos preocupan las patologías menos graves y crónicas que requieren calidad en la asistencia", relató. En este sentido la estructura especial (como el hospital de la Feria de Muestras o el call center), seguirá operativa en los próximos meses por si llega el pico de la tercera ola. Por ejemplo Asturias puede ya hacer 7.000 pruebas PCR al día.

Rafael Cofiño, el director general de Salud Pública, compareció también para explicar la situación actual de la pandemia en Asturias. El responsable del SESPA aseguró que la segunda ola del coronavirus empezó a descender a mediados de noviembre gracias a las medidas tomadas por el gobierno regional. Aseguró que en caso de que no se hubieran impulsado esas restricciones los casos no habrían bajado al menos hasta enero. De hecho actualmente Asturias cuenta con 368 pacientes ingresados por coronavirus y 79 en la UCI. La situación actual es "de riesgo medio" en cuanto a los indicadores de transmisión "pero todavía hay un riesgo alto en cuanto a indicadores de ocupación asistencial". En este sentido "el objetivo de la vacunación es el de disminuir el impacto de la pandemia sobre todo en lo que a personas vulnerables se refiere", insistió haciendo hincapié en que sigue siendo necesario hacer un esfuerzo para conseguir disminuir la transmisión del virus y la virulencia de una posible tercera ola.

"Nuestras conductas seguirán siendo importantes. La mejor forma de celebrar la Navidad este año es seguir protegiendo a las personas más vulnerables. Esto supone no dejar de cuidar a las personas más solas. La mejor forma de celebrar este año las Navidades es no celebrarlas", argumentó Cofiño llamando a una vacunación masiva..

El coronavirus en las aulas

Asturias registró desde el 15 de diciembre hasta ayer, día 21, un total de 25 aulas, 522 estudiantes y 28 docentes confinados por la incidencia del coronavirus en los centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años. Esto supone que las autoridades sanitarias decidieron aislar el 0,31% de las 7.887 clases abiertas en la comunidad y al 0,42% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial. La Consejería de Salud notificó a lo largo de este período 121 casos de covid-19: 109 entre el alumnado, 9 entre el profesorado y otros 3 entre monitores y trabajadores de servicios complementarios.

La incidencia, a la baja

La Consejería de Salud notificó ayer 71 nuevos casos de covid-19 diagnosticados en Asturias el domingo, una jornada en la que se produjeron 26 ingresos de personas con coronavirus: 24 en planta y 2 en cuidados intensivos (UCI). Además, se registraron 8 altas. Actualmente, en el Principado hay 327 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid-19, y otros 79 en unidades de críticos. Es previsible que hoy se conozcan las altas hospitalarias de ayer (más numerosas que durante el fin de semana), y que la cifra total de ingresados vuelva a bajar de las 400 y prosiga su tendencia descendente. Anteayer se registraron en el Principado nueve fallecimientos por covid: siete mujeres de 70, 77, 82, 83, 86, 95 y 100 años, y dos hombres de 88 y 95. Siete de estas personas vivían en un residencias de mayores. El domingo se realizaron 2.518 pruebas de diagnóstico (PCR y antígenos), con una tasa de positividad del 4,96 por ciento. La esperanza sigue puesta en la vacuna.

Pero, ¿los ciudadanos están con ganas de vacunarse? La respuesta más precisa la dio ayer el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual el 40,5 por ciento de los españoles está dispuesto a vacunarse inmediatamente, frente a un 28 por ciento que contesta que no. Conviene tener en cuenta que se trata de una encuesta entre la población general, y que la primera fase de la vacunación será en residencias de mayores, en las que el virus ha pasado una terrible factura (en Asturias suman cerca de 800 muertos, más de la mitad del total de fallecidos por coronavirus en la región).

Asturias endurece la Navidad

Asturias se suma a las autonomías que han decidido endurecer las restricciones para tratar de que las celebraciones y reuniones familiares en Navidad no supongan un repunte de la pandemia. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dictó ayer un decreto que amplía las limitaciones: las reuniones no podrán ser de más de seis personas y el toque de queda para Nochebuena y Nochevieja queda establecido en las 00.30 horas, en vez de a la una y media de la madrugada, como estaba previsto inicialmente. El resto de días, la hora límite para la movilidad nocturna sigue señalada a las once de la noche, un horario que choca frontalmente con las pretensiones del sector hostelero, que aspiraba a una flexibilización del toque de queda durante las semanas navideñas.