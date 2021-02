El concejo de Carreño se estrena hoy en el programa “4 Plus” y la prórroga de los cierres perimetrales en Gozón, Oviedo, Cangas del Narcea y Llanes se publicó ayer en el Boletín oficial del Principado (BOPA) justificadas porque se mantiene “una situación epidemiológica de riesgo extremo”.

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, lanzó una advertencia. “Solo pido que no volvamos a estar con el mensaje de salvar las vacaciones de Semana Santa, como hicimos en Navidad”, señaló antes de añadir que “hay cosas que hay que anteponer para tener un futuro para todos”. Fernández, que comparecerá en la Junta General el próximo lunes para informar sobre la gestión de la tercera ola de la pandemia del covid-19 y ofrecer explicaciones sobre las polémicas que ha levantado el plan de vacunación en la región, explicó que “la situación epidemiológica en Asturias está teniendo una cierta estabilización pero nos preocupa especialmente la cantidad de personas que están ingresando y necesitando camas UCI y la previsión de las próximas semanas es que va a ir en aumento. No podemos flexibilizar algunas medidas, que ya quisiéramos, pero no podemos dejar que se nos vaya de las manos una situación que pueda crear nuevos brotes o, lo que es peor, una transmisión comunitaria. Hay que estar preparados para mantener unas restricciones en algunos municipios y seguir con la vacunación a un ritmo importante”, aclaró. Los próximos concejos sobre los que Salud deberá decidir respecto a una prórroga de su cierre perimetral son Gijón y Mieres.

Salud comunicó ayer 448 nuevos positivos confirmados el martes, y el Sespa realizó 6.534 pruebas, con una tasa de positividad del 9,07 por ciento. Además, se registraron once fallecidos, con edades comprendidas entre los 69 y los 99 años.