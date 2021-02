Contrató a una prostituta en una página de citas y, a la hora de pagar, se inventó que era policía y abogado para intimidarla. Llegó incluso a amenazarla con un arma de fuego y golpearla en la cabeza. Ocurrió en Llanera y el pasado 10 de febrero la Policía Judicial detuvo al hombre por un delito de amenazas, lesiones, usurpación de funciones públicas y estafa.

Todo empezó en una página de internet. El hombre contrató los servicios de una chica y concertó con ella una cita a través de llamadas y mensajes de Whatsapp. Ella fue a su domicilio. Una vez allí le exhibió su placa y dos armas. Le pidió que se quedase más tiempo del estipulado y ella estuvo allí durante casi siete horas. El problema vino al pedirle que le pagara. El hombre amenazó con matarla y le pegó un golpe en la cabeza.

La mujer, una vez que consiguió salir de casa del individuo, fue a la policía a interponer una denuncia. Los agentes procedieron a la detención del individuo. También se registró su vivienda y le intervinieron gran cantidad de armas simuladas, armas blancas y una placa de seguridad privada. También una gran cantidad de munición detonadora.

Los investigadores piensan que el hecho no era aislado y que pudiera haberse dado en algunas otras ocasiones, ya que no encontraron dinero ni en el domicilio ni en la cartera del detenido, por lo que concluyeron, que dicho individuo no tuvo, en ningún momento, intención de pagar a la prostituta.

El individuo paso a disposición judicial siendo puesto en libertad con una orden de alejamiento hacia la denunciante.