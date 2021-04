¿Hasta cuándo duran las restricciones especiales en Asturias? ¿Qué está prohibido? ¿Hay toque de queda especial?

La restricciones especiales de Semana Santa y sus diferentes grados de aplicación por comunidades han hecho que haya mucha gente que no sepa realmente lo que se puede y lo que no se puede hacer estos días. Si a ello le sumamos las restricciones que ya se aplicaban en Asturias y los diferentes nieves de alerta de los concejos ( riesgo extremo, fase "4 Plus", fase "4 Plus" reforzada...) la cosa no parece sencilla de desentrañar.

¿Hasta cuándo duran las restricciones de Semana Santa?

Las medidas para prevenir el aumento de los contagios en Semana Santa, que fueron acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entraron en vigor el pasado viernes 26 de marzo. Tal y como se estableció entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, las restricciones se prolongarán más allá del final de las fiestas, hasta el próximo viernes 5 de abril. Desde ese sábado, Asturias volverá a estar bajo las restricciones vigentes hasta ahora, con el toque de queda a las 22.00 horas, el cierre de bares y comercios a las 20.00 horas y el cierre perimetral de la comunidad, por ejemplo.

¿Se puede entrar o salir de Asturias?

Mientras que el estado de alarma siga vigente, la región permanecerá cerrada. Así lo anunció en febrero el presidente del Principado, Ardían Barbón, que ya explicó entonces que no tenía ninguna intención de relajar las restricciones en Semana Santa. Por eso, hasta el próximo 9 de mayo (fecha en la que terminaría el estado de alarma) no se puede salir ni entrar de Asturias sin una causa justificada. A continuación, enumeramos los desplazamientos que están justificados según el Gobierno del Principado.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de Educación Infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar (aquí se incluyen los estudiantes universitarios que vuelven estos días y que tienen la posibilidad de hacerse una PCR gratuita).

Asistencia al cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazabl.es

Por causa de fuerza mayor o necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

¿Puedo visitar a mi familia en otro concejo?

En estos momentos, los asturianos pueden moverse libremente por toda la región. Solo hay una excepción: no se puede ir a ningún concejo que se encuentre en fase "4 Plus" o "4 Plus reforzada". Fuera de estos concejos (Siero y Langreo en estos momentos) podemos visitar a familiares y amigos, siempre y cuando quedemos con ellos en la calle, en un bar o cualquier otros sitio público. Hasta que terminen estas restricciones especiales de Semana Santa, solo pueden entrar en los domicilios las personas que viven en ellos. "La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes", explica la resolución del BOPA. Esta medida, unida al cierre de hoteles y casas rurales, hace imposible para los asturianos pernoctar fuera de casa estos días festivos sin exponerse a una multa. Los únicos que podrán dormir fuera de su casa estas vacaciones serán los autocaravanistas.

¿Podemos quedar en la calle?

Si decidimos quedar con amigos o familiares en la calle, hay que tener en cuenta que los grupos no pueden ser de más de seis personas en sitios al aire libre, y de cuatro en espacios cerrados. La norma solo hace excepciones en el caso de que se trate de personas convivientes. Si la reunión va a ser bares y restaurantes, los grupos máximos para reunirse (manteniendo todas las normas de seguridad) de cuatro personas, tanto en terrazas como en interiores. Además de todo lo anterior, la norma que obliga a cerrar la hostelería y los comercios a las 20.00 horas sigue en vigor, por lo que todos estos establecimientos solo podrán estar abiertos hasta esa hora, independientemente de que estos días sean festivos.

Restricciones de Semana Santa en Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. La permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y de seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes. Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados. Estas medidas serán de aplicación entre las 00:00 horas del 26 de marzo y las 24:00 horas del 9 de abril.

¿Puedo ir a los Lagos de Covadonga?

Sí, los Lagos de Covadonga se pueden visitar estos días, pero con muchos inconvenientes. El Gobierno del Principado ha decidido cancelar el plan de transportes y cerrar la carretera desde las 08.30 y las 21.30 horas. Por tanto, sí sería posible acceder en coche a los Lagos desde las 06.00 de la mañana (cuando se levanta el toque de queda) hasta las 8.30 h. Lo que si hay para esos casos es un límite de 250 vehículos. En principio, también se podría acceder a pie y en bicicleta a cualquier hora del día.

¿Qué pasa con Siero y Langreo?

El Principado ya ha dejado claro que en los concejos cerrados perimetralmente no se aplican las medias especiales de Semana Santa, por ser menos restrictivas. Por lo tanto, nadie puede entrar ni salir sin una causa justificada de estos municipios y las medidas que imperan son las de la fase "4 Plus" o "4 Plus" reforzada. En estos momentos, Siero y Langreo son los únicos concejos que se encuentran bajo estas restricciones. En estos concejos, además del cierre perimetral, se cierra el interior de los bares (solo se sirve en terraza), se limitan las reuniones a cuatro personas y restringen los encuentros en domicilios solo para convivientes, se establece también el cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y la reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Entre las medidas de control, también están la suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, así como la suspensión de las reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. Además, en estos concejos se recomienda el confinamiento parcial de la población.

Medidas adicionales para los concejos en fase “4 Plus” Cierre perimetral de los concejos. Reuniones limitadas a cuatro personas y encuentros en domicilios estrictamente para convivientes. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas. Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

En estos momentos no hay ningún concejo en el máximo nivel de restricciones en Asturias. En este grupo, en el que llegaron a estar Avilés, Castrillón, Corvera, Lena y Aller, se establecen unas medidas adicionales, más duras que las que se aplican en la fase "4 Plus". Entre las medidas para este nivel de restricciones están el cierre total de la hostelería excepto para recoger pedidos, el cierre de los locales comerciales de más de 300 metros y la cancelación de los eventos culturales y deportivos con público.