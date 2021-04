Asturias, camino de tener al 10 por ciento de la población inmunizada: así va la vacunación por concejos

Por edades, el 70,53% de los mayores de 90 años ha recibido ya los dos pinchazos, por lo que 7 de cada 10 están inmunizados, mientras que al 90,96% de las personas en ese rango de edad se les ha administrado al menos una dosis. Además, el Sespa ha vacunado al 78,12% de la población de 80 a 89 años y el 40,80% de este grupo tiene ya la pauta completa. El siguiente rango etario con un mayor porcentaje de inmunizados es el de las personas de 50 a 59 años, con un 8,53%.

Si nos fijamos en las "marcas", algo que preocupa mucho a la ciudadanía tras los reiterados problemas con AstraZeneca, del total de vacunas inoculadas en Asturias hasta la fecha, 207.349 son de la farmacéutica Pfizer-Biontech, 21.655 de AstraZeneca y 15.594 de Moderna.

Por municipios, los mayores porcentajes de población inmunizada (con las dos dosis) se concentran en:

Allande (21,36%)

Villanueva de Oscos (20,59%)

Belmonte de Miranda (17,33%)

Illano (17, 12%)

Taramundi (17,11%)

Ibias (15,99%)

Peñamellera Alta (15,86)

Tineo (15,55%)

Soto del Barco (13,92%)

Pravia (13,85%)

Boal (13,63%)

Parres (13,36%)

San Martín de Oscos (13,30%)

Tapia de Casariego (13,26%)

Villayón (13,14%)

Aller (13,04%)

Amieva (12,74%)

El Franco (12,74%)

Gozón (12,37%)

Peñamellera Baja (12,14%)

Cudillero (11,64%)

Cangas del Narcea (11,52%)

Illas (11,53%)

Carreño (11,15%)

Colunga (11,14%)

Degaña (11,01%)

Valdés (10,91%)

Por número total de personas inmunizadas, los concejos con más personas con la pauta completa son:

Oviedo (22.964)

Gijón (16.887)

Avilés (6.960)

Mieres (4.092)

Siero (4.075)

Langreo (3.782)

Castrillón (2.018)

San Martín del Rey Aurelio (1.547)

Tineo (1.430)

Villaviciosa (1.404)

Cangas del Narcea (1.397)

Llanes (1.375)

Aller (1.358)

Gozón (1.272)

Valdés (1.243)

Solo el 3% rechazó vacunarse

Según los datos que maneja el Servicio de Salud la sociedad asturiana confía en los análisis realizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés). El rechazo a la vacunación en Asturias apenas llega a un tres por ciento de quienes han sido llamados a inmunizarse hasta la fecha: fundamentalmente personal sanitario y mayores de 70 años. En los últimos días, el dato está aumentando. Las negativas a ponerse la vacuna registradas en la última semana, suponen el 12% del total de rechazos hasta la fecha en Asturias.

En total 4.500 personas se han negado a inmunizarse. Medio millar lo hicieron en los últimos cinco días. El miércoles 31 de marzo fue el día que más rechazos se produjeron, con 200 negativas a vacunarse. La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar? "Las vacunas no se eligen. Se determinan en la estrategia nacional", explican desde la consejería de Salud del Principado de Asturias. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión. "Si luego cambian de opinión, se les vacuna, tal y como determina la estrategia nacional", aseguran desde Asturias. Cada área decidirá luego si esa persona se vacuna en el momento que cambia de opinión o si se va al final de la lista.

Asturias recibió ayer 22.000 nuevas vacunas de AstraZeneca y el lunes tiene previsto recepcionar 34.000 de Pfizer. El plan trazado es mantener la máxima cadencia posible en todo lo que resta de Semana Santa, hasta consumir todas las existencias disponibles, salvo un remanente de seguridad para segundas dosis de AstraZeneca.

Profesionales esenciales

La última actualización de la Estrategia de Vacunación acordada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades señala que el principal factor de riesgo de hospitalización y muerte ante el contagio por coronavirus es la edad, concretamente tener más de 60 años. En ese sentido, se autoriza la administración de la vacuna de AstraZeneca a personas de más de 55, lo que permitirá dar prioridad a la inmunización de profesionales esenciales de 56 a 65 años. Dentro de este grupo, la vacunación de los menores de 55 se acometerá progresivamente en las próximas semanas, según la disponibilidad de viales.

Así, el fármaco de AstraZeneca se reserva para el grupo de población de 65 a 56 años, mientras que las vacunas basadas en el ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna, se destinan a personas de 70 años y más, las que tienen mayor probabilidad de mortalidad y patología grave.

En Asturias está en marcha el proceso de inmunización paralelo de dos grandes grupos: por una parte, los profesionales esenciales recogidos en la estrategia nacional, que reciben el suero de AstraZeneca y, por otra, el segmento de población de más de 80 años, al que se le administran dosis de ARN mensajero.

El Sespa espera finalizar la inoculación de la primera dosis a los mayores de 80 años en breve, con el fin de iniciar gradualmente la del siguiente grupo de edad, el de 79 a 70 años, en la segunda semana de abril. Más adelante, en función de los viales que vayan llegando, comenzaría a aplicarse la profilaxis al colectivo de 69 a 66 años.

Las autoridades sanitarias confían en que este mes aumente de manera notable la llegada de viales de Pfizer y que se estabilice también la recepción de dosis de Moderna y AstraZeneca para agilizar la campaña de inmunización a lo largo de las próximas semanas.

Salud recuerda que la vacunación no implica una relajación de las medidas de protección y subraya que es necesario continuar utilizando mascarilla, lavar frecuentemente las manos, respetar la distancia social y limitar las reuniones para frenar la expansión del virus.