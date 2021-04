Suben las negativas a ponerse la vacuna en Asturias, pero siguen siendo un porcentaje muy pequeño

Según los datos que maneja el Servicio de Salud la sociedad asturiana confía en los análisis realizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés). El rechazo a la vacunación en Asturias apenas llega a un tres por ciento de quienes se ha llamado a inmunizarse hasta la fecha: fundamentalmente personal sanitario y mayores de 70 años. En los últimos días, después de que Sanidad aumentarse el rango de edad para AstraZeneca a los 65 años, se está empezando a citar a muchas personas en Asturias de entre 55 y 65 años. Eso unido a que hay muchas vacunas de AstraZeneca disponibles puede estar aumentando las negativas. Estos días, el dato se ha disparado: el 12 por ciento de quienes dijeron que no desde que inició el proceso el 27 de diciembre del año pasado lo hicieron esta semana.

En total 4.500 personas se han negado a inmunizarse. Medio millar lo hicieron en los últimos cinco días. El miércoles 31 de marzo fue el día que más rechazos se produjeron, con 200 negativas a vacunarse. La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar? "Las vacunas no se eligen. Se determinan en la estrategia nacional", explican desde la consejería de Salud del Principado de Asturias. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión. "Si luego cambian de opinión, se les vacuna, tal y como determina la estrategia nacional", aseguran desde Asturias. Cada área decidirá luego si esa persona se vacuna en el momento que cambia de opinión o si se va al final de la lista.

Asturias recibió ayer 22.000 nuevas vacunas de AstraZeneca y el lunes tiene previsto recepcionar 34.000 de Pfizer. El plan trazado es mantener la máxima cadencia posible en todo lo que resta de Semana Santa, hasta consumir todas las existencias disponibles, salvo un remanente de seguridad para segundas dosis de AstraZeneca.