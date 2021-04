Las vacunas bajan los casos graves de covid y propician restricciones más laxas

La clave no son los contagios, sino la ocupación hospitalaria.

Durante las dos primeras oleadas existía una relación entre número de contagiados y porcentaje de estos que requerían hospitalización. De estos últimos, una parte terminaba en Unidades de Cuidados Intensivos y, lamentablemente, un porcentaje fallecía. Ese ha sido el paradigma que ha establecido que el número de contagios, es decir, la incidencia acumulada, sea el indicador de las autoridades para determinar cuándo cerrar las compuertas a la transmisión del virus adoptando medidas restrictivas: desde las limitaciones a la movilidad hasta los recortes en horarios y aforo de actividades como la hostelería o el turismo. Pero ahora será posible soportar una mayor incidencia por el previsible aumento porcentual de los casos leves o asintomáticos, a falta de ver la evolución de las nuevas variantes.

Una alta tasa.

Asturias ha sido una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de hospitalizados respecto al número de contagios. Según el último informe elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), desde el pasado 10 de mayo, el 15,1 por ciento de las personas contagiadas en Asturias terminaron en una cama de algún hospital de la comunidad autónoma. La media española es muy inferior: un 7,1 por ciento. La horquilla en España va de la mínima hospitalización en Cataluña (3,9 por ciento de casos) a la máxima asturiana. La proporción de personas contagiadas de covid-19 que requiere tratamiento de Cuidados Intensivos es mucho menor, pero también hay evidentes diferencias territoriales. En este caso, Asturias no tiene la tasa más elevada (1 por ciento de casos), que lidera Canarias (1,7 por ciento), pero también está sensiblemente por encima de la media nacional (0.7 por ciento). Varios son los factores que determinan esta relación, principalmente la estructura demográfica de la población, pero también la política sanitaria de cada territorio, que puede resultar más o menos proclive según sus recursos a tomar ciertas decisiones médicas.

La edad importa mucho.

Si bien esa secuencia de contagiados-hospitalizados-UCI varía por territorios, su principal asimetría está en la edad de los pacientes. La probabilidad de que una persona enferma de covid-19 termine hospitalizada crece de forma muy acusada con la edad: se mantiene relativamente baja hasta los 39 años (por debajo del 3 por ciento), pero inicia un ascenso gradual a medida que aumentan los años del paciente. Pasa al 4,3 por ciento para quienes tienen entre 20 y 29 años; crece al 7,4% para la franja entre 50 y 59; asciende al 13,8% para quienes tienen entre 60 y 69 años, supone ya el 23,5 por ciento para los septuagenarios y representa el 34,1 por ciento para mayores de 80 años.

La derivación a UCI también aumenta con la edad, comenzando a representar casi un 1 por ciento de los casos en los enfermos de entre 50 y 59 años y llegando al 3,1 por ciento para quienes están en la horquilla de los 70 y 79 años. Cae drásticamente en los mayores de 80 años, pero por una macabra razón: la tasa de fallecimientos en esa edad ha sido dramática en esta pandemia: uno de cada seis mayores de 80 años enfermo de covid fallece, sin llegar siquiera a la UCI.

Más inmunizados, menos gravedad.

Por eso, a medida que se vayan inmunizando los colectivos de mayor edad, la gravedad de los casos de coronavirus caerá. Se nota ya en las UCI asturianas, donde la media de edad entre los pacientes “bajó muchísimo”. Esa edad y la presión sobre el servicio irá bajando a medida que avance la campaña de vacunación, cuya eficacia consideran “más que obvia”. “Gente vacunada que acabe en la UCI no hemos visto”, aseguran en Cabueñes (Gijón).

El ejemplo de los geriátricos.

Las residencias de ancianos son la evidencia más clara de qué efectos tienen las acciones para evitar contagios y, lo que es más relevante, hospitalizaciones que conlleven gravedad. Durante la primera ola, el covid-19 se cebó especialmente en el colectivo de los residentes en los geriátricos asturianos. En la primera ola, un tercio (32%) de los casos se produjeron en centros de mayores, con una elevada tasa de mortalidad. Las medidas adoptadas por el Principado para blindar la entrada al virus surtieron también su efecto en la segunda ola, en la que el porcentaje de casos producidos en las residencias de ancianos descendió al 12 por ciento. En la tercera oleada, estas instalaciones recibieron la ayuda ya de las vacunas, ya que los residentes fueron el primer colectivo en inmunizarse: la tasa de casos cayó al 5 por ciento, uno de cada veinte casos.

El arma es la vacuna, no las restricciones.

El ejemplo está en los países que han liderado la vacunación, como Israel. Limitar la actividad solo fue la forma de combatir el virus cuando no había armamento. Ahora existe, de ahí que sea la prioridad sanitaria. No obstante, este hecho no implica que vayan a desaparecer ciertos hábitos higiénicos, como la distancia social o las mascarillas. Y aún hay dudas sobre la mesa a medio plazo: cuánto dura la inmunidad y qué pasará con las posibles variantes. Pero en cualquier caso, la balanza en la guerra contra el virus se inclina ya imparable hacia la victoria.