El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha anunciado esta mañana "novedades" inminentes sobre las obras para dar un paso alternativo en el Suroccidente al argayu que ha cortado la carretera N-634 y que obliga a dar grandes rodeos a los vecinos de Salas y Tineo para desplazarse al centro de Asturias. Ayer, el Ministerio de Transportes y Movilidad aprobó la declaración de emergencia de la obra que, junto con la retirada del desprendimiento, tiene un presupuesto de 14,5 millones de euros.

"Entendemos la movilización de los vecinos", reconoció de entrada Alejandro Calvo ante la interpelación que le formuló el portavoz de Foro, Adrián Pumares. El consejero aseguró que se va a dar "una buena solución" por parte del Ministerio de Transportes, de la que espera informar de manera inminente a los alcaldes de Salas y Tineo y anunció que "en los próximos días también habrá novedades por parte del Ministerio". Y anunciaba "lealtad pero con máxima exigencia" al Gobierno central para la reparación del desprendimiento y que se habilite un paso alternativo, para el que había anunciado un plazo de dos meses la semana pasada, en vísperas de la protesta de los vecinos del Suroccidente en Oviedo.

"Esperaba más de su intervención", le ha replicado el portavoz forista, que la pasada semana se sumó a la concentración de protesta que tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno en Asturias.

Calvo respondió que el argayu de Casazorrina no estuvo motivado por "la falta de mantenimiento de la carretera sino por el desarrollo de una obra que afectó al mayor talud de la red nacional de carreteras, no estamos hablando de una situación de abandono en una infraestructura de interés general". El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial acabó pidiendo que "no se fomente el discurso del abandono del medio rural, que cada vez me preocupa más a dónde nos puede llevar". tras recordar que de los 5.000 kilómetros de la red vial de Asturias, 4.200 son de titularidad y el resto, donde se encuentra el tramo afectado por el argayu de la N-634, de competencia estatal. Adrián Pumares aprovechó la interpelación para reivindicar la conclusión y prolongación de la autovía del Suroccidente.