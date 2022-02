Las reclamaciones judiciales a bancos y entidades de crédito son cada vez más habituales. Álvarez de Linera Abogados, cuenta con expertos en esta materia y, desde hace años, vienen asesorando a empresas y particulares en este tipo de reclamaciones. El abogado Jorge Alvarez de Linera Prado, repasa en esta entrevista las cuestiones que suscitan más consultas, relativas a gastos de préstamos hipotecarios; comisión de apertura de préstamos; tarjetas de crédito y comisiones por descubierto.

¿Qué dudas suscitan los gastos de constitución y cancelación de préstamos hipotecarios?

Es un asunto que genera un gran número de demandas. Afecta a todas las personas que tengan o hayan tenido un préstamo hipotecario, el importe medio que se recupera (unos 1.600 euros), la rapidez con la que se suelen resolver este tipo de asuntos -cuatro a cinco meses- y el hecho de que en casi la totalidad de los casos el cliente no soporte coste alguno, hace que cada día aumente el número de consultas y reclamaciones sobre este asunto.

Las comisiones de apertura de préstamos plantean numerosas consultas

Si bien no todos los préstamos -sean o no hipotecarios- establecían esa comisión, si se prevé en más del 80% de ellos. Si se tiene en cuenta que la comisión media que se cobraba era de unos 600 euros y que esa cantidad se recupera con intereses, el particular o la empresa obtiene tras la reclamación una media de 900 euros, que, si se suman a los gastos de constitución de un préstamo, hacen una media de 2.500 euros por cada reclamación. Además, igual que en el supuesto anterior, el cliente no suele soportar coste alguno, pues el Banco resulta habitualmente condenado a pagar todos los costes.

Las tarjetas de crédito: ¿Qué pasa con las tasas de interés que aplican las entidades emisoras?

El problema con las tarjetas de crédito se presenta cuando el consumidor elige la opción de pago aplazado, pues en tal caso se suelen aplicar unos intereses que oscilan entre el 21% y el 30%. Son, por tanto, unos intereses usurarios, que provocan que la mayor parte de la cuota que se paga al mes sea para cubrir los intereses que se generan, por lo que la deuda apenas baja. Los jueces y magistrados están dando la razón a los clientes en este tipo de reclamaciones y el resultado es tan positivo como sorprendente. Se declara la nulidad del contrato de tarjeta y el Banco o entidad financiera está obligado a aplicar a la deuda todas las cantidades pagadas por intereses, comisiones, seguros, Es muy habitual que no solamente quede cancelada la deuda que se mantenía por esa tarjeta, sino que resulta un saldo favorable al cliente que recupera normalmente entre 2.000 y 12.000 eurros. Todo ello, además, sin que el cliente tenga que correr con ningún gasto en casi el 100% de los casos.

Las comisiones por descubierto en cuenta y por retraso en el pago de cuotas de préstamos, otra cuestión clave

Son comisiones que no obedecen a ningún servicio prestado, por lo que son ilícitas, igual que lo son las que se cobran a empresas y autónomos por devolución de cheques, pagarés, recibos, pues igualmente no obedecen a ningún servicio prestado.

Despacho de referencia en Oviedo

Álvarez de Linera Abogados, con despacho en Avenida de Galicia 7 - 1º Dcha 33005- Oviedo, cuenta entre sus miembros con expertos en Derecho Bancario, que hacen que el despacho sea una referencia en la materia en el Principado de Asturias.

Para contactar con Álvarez de Linera Abogados pueden hacerlo, bien por correo electrónico (info@alvarezdelinera.com), bien por teléfono, solicitando cita en el 984.28.38.78. También pueden enviar su consulta mediante el formulario que figura en la web www.alvarezdelinera.com