Los positivos no bajan en la región: 1.640 casos de covid entre el martes y el jueves

Datos inquietantes en Asturias. La Consejería de Salud detectó ayer jueves, 24 de marzo, 521 casos de coronavirus. El martes, 22 de marzo se diagnosticaron 530 positivos y 589 el miércoles 23.

Durante estos días fallecieron un total de 5 personas por esta causa (2 mujeres y 3 hombres) con edades comprendidas entre los 76 y 98 años.

Actualmente hay 134 pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de covid, de los que 123 están en planta y otros 11 permanecen ingresados en UCI.

La ocupación total por covid en los hospitales es del 3,83% y en el caso de las UCIs se sitúa en el 3,86%. Con estos datos, Asturias está en nivel de alerta medio (2 de 4).

La nueva estrategia de control de la pandemia de covid-19 se centrará en unos 350.000 asturianos entre el millón y poco de personas que residen en la región. Este 35 por ciento de la población que, a partir del próximo lunes, estará sometido a vigilancia, está configurado por todos los mayores de 60 años, los enfermos inmunodeprimidos, las mujeres embarazadas y los casos graves.

Cambio de concepto

“Vamos a una fase de transición en la que establecemos un nuevo sistema de vigilancia, pero cambiando el concepto. No pretendemos conocer todos los casos de covid, pero sí aquellos en los que podamos actuar de forma más eficiente”, señalaron Lidia Clara Rodríguez, directora general de Salud Pública del Principado, y Mario Margolles, jefe del servicio de Vigilancia Epidemiológica.

Pruebas y aislamientos

Como norma general, a la población no vulnerable no se le harán pruebas PCR para confirmar los síntomas. Además, los casos confirmados leves y asintomáticos no requerirán aislamientos y deberán seguir las siguiente recomendaciones preventivas: reducir todo lo posible las interacciones sociales, usar la mascarilla de forma constante, evitar el contacto con población vulnerable y mantener una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas. La Consejería de Salud recomienda a las empresas que, en este tipo de situaciones, “faciliten que sus empleados puedan teletrabajar”. Las decisiones sobre las bajas laborales continuarán correspondiendo a los médicos de la red de Atención Primaria.

Asturias, en nivel bajo de ocupación hospitalaria por covid

Por el momento, Asturias se halla en un nivel “bajo” de ocupación de los hospitales por enfermos de coronavirus: tanto en las plantas como en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales. Tras un repunte de la cifra de hospitalizados en la región, la situación vuelve a estabilizarse o a evolucionar a la baja.