El Narcea da el campanu de Asturias y cumple un viejo sueño de la infancia

El campanu de Asturias dio más guerra este año para ser “pescado” en la tradicional puja de Cornellana (Salas) que para ser sacado del río Narcea.

El mérito de esto último le corresponde al praviano Carlos Álvarez Suárez, quien a sus 42 años y casi 30 entregado a la afición, cumplió este domingo bien temprano un sueño que tenía “desde crío” y que no era otro que capturar el primer salmón de la temporada. Así lo logró en el río que le vio crecer como pescador desde los 15 años cuando en torno a las ocho y media de la mañana un exuberante ejemplar de 6,7 kilos y 84 centímetros de longitud mordió y ya no soltó el cebo de su caña en el célebre pozo libre de El Güeyu (Corias, Pravia) del que salió también el campanu de 2020.

El salmón se lo puso fácil al ribereño –tal y como este reconoció en el centro de La Rodriga, donde se plantó veloz pocos minutos antes de las nueve para precintarlo y oficializar su gesta–, pero no a los 7 hosteleros que acudieron a Cornellana a la subasta para hacerse con él.

Diego Javita se lo llevó para su sidrería El Bosque de Javita (Oviedo) por 13.200 euros, no sin antes tener que “pelearlo” en la recta final de la puja con Olegario González, del restaurante gijonés La Nueva Zamorana, que lo intentó hasta el final animado por el numeroso público que se concentró junto al monasterio de Cornellana.

Fue el del Narcea el primero de la campaña, pero no el único de la jornada. Resultó este 10 de abril un domingo soleado, con suaves temperaturas y en el que los ríos salmoneros de toda Asturias presentaron las mejores condiciones para la pesca. Así las cosas, antes del mediodía salió el campanu del Esva, echado a tierra por José Manuel Mori, “El Marqués”. Y al poco llegó, en la otra punta de la región, el del Cares, este logrado por Joaquín Fanjul Gutiérrez. El Sella cerró en blanco.

Nada empañó una jornada muy esperada por pescadores y ribereños y que, como recordó la concejala de Salas Ángeles Fernández, sirve para expresar “orgullo y respeto” al rey del río. “Y el mejor lugar para ello es Cornellana, capital salmonera de Asturias y de España. No es tan importante la subasta, el dinero o el tirón turístico de esta cita, como el valor que tiene el salmón, el sentirlo y compartirlo con todos”, remató la edil.

De ese valor y sentimiento por la pesca del salmón sabe mucho Carlos Álvarez, feliz por cumplir su sueño y satisfecho de haberlo hecho en su tierra y rodeado de sus amigos. Con Tino Pérez, veterano pescador que dirigió la activa sociedad “Las Mestas del Narcea” de Pravia y que fue quien le ayudó a echarlo a tierra, acudió al centro de La Rodriga, donde los guardas Joaquín López y Antonio González se encargaron de precintarlo.

Tanto deseaba el pescador praviano el campanu que parece que este vino a él, pues picó nada más que lanzó la caña en segundo lugar, pues fueron 8 los ribereños que se sortearon los tiempos del lance en El Güeyu. “Fue echarla y picar. Y no se soltó. No hubo mayor problema”, celebró Álvarez, quien desde que pesca desde los 15 años nunca faltó a ninguna apertura de campaña. “Vine para aquí volando, no sabía si era el primero o no. Es una gran ilusión porque lo quise desde niño”, abundó.

Y de niños se rodeó el praviano para subirse al escenario: de sus hijos, Enzo y Zita, y el amigo de estos, Martín. Los tres siguieron atentos la puja –en la que no faltaron el Consejero, Alejandro Calvo, y el director de Biodiversidad, David Villar– por el codiciado ejemplar que acabó en manos de Diego Javita. Natural de Cangas del Narcea, el hostelero prevé organizar una comida con ganaderos para llamar la atención sobre la crisis del campo y mostrar públicamente el apoyo al sector. Javita suma cinco años seguidos llevándose el campanu de Asturias a su Bosque y reconoció que esta vez ha sido difícil. Pero tenía claro que se lo llevaría. El récord histórico está en 18.000 euros: “Igual llegaba hasta ahí, quién sabe. Quizás me plante, cinco ya están bien”.

Del apoyo de hosteleros como Javita y del entusiasmo de pescadores como Carlos Álvarez se nutre la pesca del salmón en Asturias, una práctica ancestral, histórica y con gran tradición en la que el campanu es la “guinda” de meses de trabajo y cuidado de la Naturaleza, además de horas de esfuerzo a pie de río. Todos suman a la hora de proteger y cuidar la temporada salmonera asturiana que, como apuntó Enrique Berrocal, presidente “Las Mestas del Narcea”, es deseable “que perdure por muchos años”. Y para ello solo hay una única condición, pero irremplazable: que siga habiendo salmones, que el rey del río nunca falte.