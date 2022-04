Las sonrisas vuelven a las aulas

Son las nueve de la mañana y la directora del C.P. La Gesta de Oviedo recibe a los alumnos con la noticia más esperada del curso: "Recordad que la mascarilla ya no es obligatoria", explica a la entrada. "Para nosotros es una liberación, hay niños que pasan más de ocho horas en el centro y es mucho tiempo para estar con mascarilla. Habrá situaciones en las que tendremos que ponerlas pero ya no va a ser el día a día y el minuto a minuto", explica la responsable del centro, Elisa Fernández.

Hoy las sonrisas han vuelto a las aulas aunque algunos alumnos han optado por seguir con mascarilla. "Yo ya me la he quitado pero mi hija se siente más segura con ella así que le he dado libertad", detalla Rebeca López, madre de una de las alumnas del colegio. "Todos nos sentimos un poco inseguros porque después de tanto tiempo es como si te quitaran un apéndice de nuestro cuerpo. Son dos años con esto puesto en la cara y probablemente muchos alumnos tengan miedo a quitársela", añade Elisa Fernández. "Mi hijo la trae en el bolsillo por si acaso pero de momento vamos a intentar quitarla que ya es hora", asevera José Fernández. "Molesta mucho porque te cansas más y cuesta respirar", añade su hijo Pedro Fernández.

En el aula de 6ºC de La Gesta la mayoría de los estudiantes han dejado la mascarilla en el pupitre. "Nosotros teníamos muchas ganas de quitarla porque se nos empañaban las gafas y no veíamos nada", argumentan Mateo Robles y Miguel Cárdenas. "A mí me dolían mucho las orejas", apunta Lucía Corral. Algunos como Carmen Polo optan por tenerla colgada. "Voy a llevarla así de momento". "La mascarilla es un obstáculo a la hora de comunicarte con el alumnado, nos ha protegido pero ha dificultado nuestro trabajo. Seguiremos insistiendo en la distancia y en la ventilación pero hay que empezar a vivir", recuerda la profesora Ana Fernández.