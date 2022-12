Canga se abre a buscar la lista fuera del PP: “Intentaré rodearme de los mejores"

Mirándose en el espejo de otro independiente que ya ganó unas elecciones bajo las siglas del PP, el candidato popular a la presidencia del Principado prolongó su vuelo de reconocimiento por Asturias buscando el “apoyo” de la “experiencia” del alcalde de Oviedo. Diego Canga se entrevistó este lunes con Alfredo Canteli, “mi alcalde”, y antes de volver a Bruselas tras un intenso fin de semana largo en Asturias dejó dicho que las “manos libres” de las que dispone para la confección de la candidatura incluyen, “es probable”, la incorporación de personas con procedencias diversas dentro del centro derecha. “Todavía no estamos ahí, aún no me ha dado tiempo a digerir toda la información, pero he aceptado este encargo sólo si tengo las manos libres” y las tiene, dice, para buscar a “los más competentes”. Su única guía será “el talento”, añade, y va a querer “tener un equipo lo más potente posible. Con ese espíritu intentare rodearme de los mejores” y deja claro que no mirará carnés de identidad, sexos o edades.

Se recrea en la sentencia recordando que “estoy acostumbrado a trabajar con el talento y me da igual el pasado”, que “ganan los equipos, no las personas individuales” y que “yo voy a rodearme del mejor que pueda para conseguir lo que se me ha encomendado”. “Quiero competencia, talento y brillantez. Lo que se me ha pedido es difícil y soy consciente de la dificultad, pero tengo todo el interés de rodearme de los mejores, y con los mejores creo que puedo ganar…” Reconocido aficionado el baloncesto, Canga lo dice como lo dijo Michael Jordan: “Un buen jugador te sirve para ganar un partido, los campeonatos los ganan los equipos”. De entrada, se dice “contento” con los cambios de afán pacificador que ha hecho en la estructura interna del partido y da por hecho que “hemos empezado con buen pie, aunando al centro derecha asturiano. Agradezco el trabajo de preparación que ha hecho Álvaro Queipo y el de todas las personas que se han incorporado al comité ejecutivo. Hay ganas de cambio y esperanza de victoria”. El candidato vuelve ahora a Bruselas, pero regresará a Asturias en breve. Ha pedido “hace tiempo” una excedencia de su puesto de alto funcionario en la Comisión Europea y tiene previsto instalarse definitivamente en la región el 16 de enero para "a partir de ahí, recorrer los 78 concejos asturianos. Dos, tres veces. Voy a hacer una campaña muy cercana a la gente. Voy a patear las aldeas, las ciudades, las villas de Asturias…” En su defensa contra la acusación recurrente de sus antagonistas de no conocer la región, opone que “soy hijo y nieto de veterinarios y me recorrí todas las aldeas de Asturias con mi padre, vacunando. Crecí en Teverga, en Felechosa, en Pola de Lena, en Campomanes, tengo familia en Tapia de Casariego, en Benia de Onís, Estoy entre Oviedo, Gijón y Avilés … Voy a aprovechar para recorrer toda Asturias y escuchar las inquietudes de la gente”. Javier Fernández y Tajani En ese afán, Canga ha intercambiado whatsapps con el expresidente socialista Javier Fernández, de cuyo comité asesor fue miembro, bajo cuyo mandato recibió la Medalla de Asturias, y “le voy a ver personalmente en breve. No oculto mi estima por Javier Fernández”, resalta. Más evidente y estrecha ha sido su relación con la del vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, de quien fue jefe de gabinete en la etapa de éste como presidente del Parlamento Europeo y con quien intentará contar en su campaña asturiana. “No sé si lo voy a poder conseguir, pero estoy en contacto con Antonio”. Mientras tanto, va “partido a partido” y a la acusación preventiva de que si no gana volverá a Bruselas replica que “sólo pienso en el 28 de mayo. Ya he pedido una excedencia para intentar ganar. Quiero transmitir mentalidad ganadora y no tengo plan B. Mi único plan A es ganar las elecciones”. Llegado a uno de sus temas preferidos, el partido que se está sacando a los fondos europeos de recuperación, Canga va a repetir muchas veces que Asturias puede aprovechar esta oportunidad “muchísimo más. Esta utilizando unos poquitos de los fondos que le llegan desde Madrid, pero eso es la punta del iceberg. Hay una cantidad inmensa de recursos desaprovechados, y estoy hablando con gente de la Comisión Europea para poder decir cuántos centenares de millones de euros no hemos utilizado por culpa de la pasividad del Gobierno asturiano. Si soy elegido presidente”, remata el candidato, “desde el día 1 vamos a arañar todos los fondos que se puedan obtener para beneficio de Asturias, para nuestras pymes, la pesca, la investigación o la salud pública. Hay muchísimo dinero, pero hace falta alguien con voluntad y conocimiento europeo para beneficiar a la población. Yo tengo las dos cosas”.