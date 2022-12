Más de un centenar de asturianos atrapados durante horas en el aeropuerto de Sevilla: "Queremos pasar las navidades con nuestras familias"

Casi veinte horas estuvieron atrapados en el aeropuerto de Sevilla más de un centenar de asturianos que pretendían volar hasta el Principado para poder pasar las navidades con su familia. Un problema con la niebla impidió, en principio, que su vuelo saliese a la hora fijada, las ocho y media de la tarde, pero a pesar de que la situación meteorológica cambió para mejor, su vuelo siguió cancelado hasta que, a primera hora de esta tarde, consiguieron despegar.

Cuenta una de las pasajeras, una asturiana que lleva cuatro años trabajando en Andalucía y pretendía venir a pasar estos días con sus allegados que "ha sido un descontrol total, no nos están informando de nada, llevamos casi veinte horas esperando para poder pasar las navidades con la familia". Como ella, el resto de viajeros son asturianos mayoritariamente. Entre ellos hay niños pequeños y personas mayores en silla de ruedas. La situación de caos fue tal, que algunos pasajeros llegaron a avisar a la Guardia Civil para denunciar la situación que estaban viviendo.

El vuelo de Sevilla al aeropuerto de Asturias estaba fijado para las ocho y media de la tarde, con lo que muchos pasajeros ya estaban en la terminal varias horas antes. Pero un poco antes de embarcar les avisaron de que su vuelo no podría salir a consecuencia de la niebla. Una circunstancia que no solo afectó a su vuelo, sino al resto de los que estaban planificados para esa tarde. De hecho, el aeropuerto acabó cerrando durante dos horas, aunque pasado este tiempo retomó su actividad y los vuelos previstos, a excepción del que tenía como destino el Principado. "Nos cancelaron el vuelo y nos dieron cinco euros para un café", cuenta esta pasajera, quien se enteró "de milagro" de que les habían puesto un hotel para pasar la noche. "Serían las doce y media de la noche, vi a gente correr y fue cuando me enteré de que íbamos a tener un hotel", relata.

Finalmente, tras hacer todos los pasajeros el "check-in" en el hotel, pudieron entrar en sus habitaciones a la una y media de la mañana con la premisa de que su avión saldría a las diez menos cuarto de la mañana y que los recogerían a las siete y media. "Pero cuando nos levantamos nos llegó un mensaje de que el vuelo estaba retrasado y que el autobús nos recogería una hora más tarde", cuenta. Finalmente llegaron al aeropuerto a las nueve de la mañana y embarcaron a las once y media. "Estuvimos una hora y cuarto en el interior del avión sin que pasase nada, y después nos enteramos de que había un problema técnico en el avión, de megafonía, y que no podíamos despegar, así que nos hicieron bajar", apunta.

Desesperación

En este momento, la desesperación de los pasajeros fue tal, que algunos decidieron incluso viajar hasta Asturias por su cuenta. Eso sí, no podían coger las maletas porque ya estaban facturadas desde el día anterior, y no solo maletas, también carritos de bebé que no entraban en la cabina del avión. Desde la compañía lo único que hicieron, según afirma esta asturiana, "fue darnos un bono de veinte euros y una hoja de reclamaciones". También les aseguraron que su vuelo saldría durante el día de hoy, "pero que no sabían cuándo". Finalmente salió a primera hora de la tarde.