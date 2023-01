Llamamiento de Informática a las chicas: "Os necesitamos"

Solo 11 mujeres entre 44 informáticos. La ceremonia de graduación de ayer de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, celebrada en el marco de su 40 aniversario, reflejó una vez más la escasez de chicas frente a una mayoría de hombres. Yolanda Iglesias, vicedecana primera del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, se dirigió a ellas: "Os necesitamos para visualizar que este no es un mundo de hombres. Juntas tenemos que revertir los estereotipos de género y animar a las niñas a que estudien esta titulación. Debéis poner todo el empeño en que cada vez seamos más y más".

A la ceremonia de ayer debían haber asistido 83 jóvenes, pero finalmente solo pudieron estar 44. De hecho, del máster en Ingeniería Web únicamente acudieron dos. Eso es síntoma de que la tasa de empleabilidad en Informática es hoy de "casi el cien por cien", como señaló la coordinadora del máster, Begoña Cristina Pelayo. Todos los ponentes hicieron referencia a este éxito. "Habéis elegido una titulación con un futuro muy prometedor. Algunos incluso acabáis trabajando antes de terminar los estudios", destacó la directora general de Universidad, Cristina González. "El futuro que está por definir lo fijaréis vosotros, porque sin la informática ya no podemos vivir", destacó el vicerrector de Gestión Académica, José Miguel Arias.

¿Qué falla entonces para que haya tan pocas chicas? "Hay miedo a no poder sacar la carrera. Nuestras amigas dicen que no se creen tan listas. Y las ingenierías, en general, suenan a hombres", afirmaron Andrea López, Sara García, Nut Raquel Bandera, Alba Aparicio e Irene Bello. Su mensaje a las niñas es que "no se pongan trabas y no se eche atrás". Más aún cuando en esta carrera el trabajo está prácticamente asegurado. "Todas estamos trabajando", aseguraron.

La fiesta de ayer, celebrada en el paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, sirvió también para conmemorar los 40 años de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, que cuenta con 800 alumnos y 120 profesores en números redondos. El catedrático del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos Juan Manuel Cueva Lovelle impartió una ponencia titulada "Historia de la informática en Asturias: del IBM 1130 a la computación cuántica". IBM 1130 porque ése fue el primer ordenador que tuvo la región en el año 1965. Según contó, lo compró el profesor Carlos Conde, ya fallecido, y de él tan solo se conserva la unidad de tarjetas perforadas.

A este ordenador le siguieron otros adquiridos por Hunosa y Ensidesa. También fueron IBM. En 1979 se acabaron las tarjetas perforadas y comenzó la era de la informática moderna con los modelos HP 3000 y HP 9000. En el 82 se creó la diplomatura de Informática en Oviedo y en Gijón. En aquel momento, "Asturias fue una adelantada, ya que solo tenían este título Madrid, Barcelona y el País Vasco", rememoró. En 1991 se dio un nuevo paso con la creación de Ingeniería Técnica en Informática en Oviedo e Ingeniería Superior de Informática en Gijón. Entonces, "el 60% de los estudiantes eran mujeres". Hoy, sin embargo, lamentó Cueva Lovelle, "estamos por debajo del 20% en toda España y nadie ha levantado cabeza".

Tirando de más historia, en el 91 nació el doctorado en Informática; en el 98, el departamento; y en el 2004 tiene lugar la mudanza de la Escuela al actual edificio Valdés Salas, en el campus de Los Catalanes. Los siguientes hitos, mencionados por Juan Manuel Cueva fueron en 2006 el inicio del máster, en 2010, la implantación del actual grado de Informática del Software, y en 2011, los grados bilingües. "Nuestros titulados se colocan casi todos, pero eso no puede hacer que nos durmamos. Mi consejo es que sigáis estudiando, porque estáis en una carrera muy dinámica", manifestó.

El mismo mensaje lo lanzó la directora general de Universidad o la decana del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado, Irene Cid. El director de la Escuela, Fernando Álvarez, dijo sentirse "orgulloso" de estos 40 años y de la alta empleabilida. Los retos futuros, mencionó, son la implantación del doble grado con Matemáticas y la mudanza dentro de unos "pocos años" al campus del Cristo.