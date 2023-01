El contrato de 200 médicos y el salario de 100 enfermeras tensionan a los sindicatos

Las relaciones entre los sindicatos sanitarios de la región registran una tensión desconocida desde hace años. Hay dos bloques. Uno de ellos acusa al otro de alcanzar acuerdos a escondidas con el Principado y de perjudicar los intereses salariales de 100 enfermeras del colectivo SAC que cubren urgencias de Atención Primaria en fines de semana y que no acaban de ver su retribución equiparada a la de otras colegas que desempeñan el mismo trabajo. El otro bloque acusa al primero de alimentar recelos infundados y advierte de que retrasar la firma de los acuerdos perjudica los intereses laborales de 200 médicos de familia que también cubren urgencias y huecos en la plantilla de los centros de salud y que hasta ahora tenían la etiqueta de "eventuales". Por un imperativo legal, la condición de eventual se extingue el próximo martes, día 31, momento a partir del cual los sanitarios que la tenían deberán firmar nuevos contratos como "interinos".

La calma tras la tormenta. Después de una ruptura sonada este pasado miércoles, las organizaciones sindicales se reunieron ayer durante cuatro horas con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en un clima más sosegado. Hoy, viernes, tienen previsto proseguir las negociaciones. La tensión gira en torno a la reorganización de la cobertura de las urgencias en Atención Primaria. Este episodio, de relevancia notable, llega con las elecciones sindicales ya próximas.

Negociación por separado. El Sespa ha presentado a los sindicatos una propuesta que establece las condiciones de trabajo de los médicos de familia y las enfermeras que atienden los centros de salud en fines de semana y festivos. Por orden de representatividad, el Sespa presentó su plan al Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) el pasado jueves. El viernes hizo lo mismo con el Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias). Y, este pasado lunes, las otras cuatro organizaciones –Comisiones Obreras, SICEPA-USIPA/SAIF, UGT y CSIF–, que habían sido citadas por separado, acudieron juntas y recelosas a la reunión con los responsables del Sespa.

El estallido. Anteayer, miércoles, en el marco de una reunión de la Mesa General de la Función Pública, estos cuatro sindicatos dieron lectura a un duro comunicado en el que acusaron al SIMPA y al SATSE de "negociar a puerta cerrada", de "mentir" y de prestarse al "divide y vencerás" de la Administración. Asimismo, les reprocharon el convertirse en "colaboradores necesarios para el Sespa en un año de elecciones sindicales".

Redes sociales y Whatsapp. La Consejería de Salud había publicado en sus redes sociales fotografías de las reuniones de la semana pasada con el SATSE y el SIMPA. Lo que crispó a las otras cuatro centrales, que habían sido convocadas para este lunes, es que a lo largo del pasado fin de semana fueron recibiendo noticias de "mensajes y audios de Whatsapp, convocatorias de asambleas e incluso noticias en prensa", difundidos por el SIMPA y el SATSE, "afirmando ambas organizaciones sindicales que estaban llevando a cabo negociaciones y llegando a acuerdos con el Sespa".

Cocinar y negociar. Comisiones, SICEPA-USIPA/SAIF, UGT y CSIF sostienen que sus dos homólogos "vendieron como propia y definitiva una pseudo reorganización cocinada con el Sespa que tendrá que ser negociada, pactada y claramente mejorada para ver la luz". Y esa negociación conjunta comenzó ayer con los ánimos un poco más serenos.

Perpetuar diferencias. Los citados cuatro sindicatos centran su rechazo a la oferta del Sespa en que "perpetúa diferencias salariales" que perjudican a un centenar de enfermeras del Servicio de Atención Continuada (SAC) que cubren los fines de semana y los festivos. Después de varios años de espera por la equiparación retributiva de este colectivo SAC, los médicos que lo configuran ya han visto satisfechas sus demandas con un complemento salarial. Sin embargo, a las enfermeras "solo se les mejora el sueldo un 15 por ciento de lo demandado", indica el cuarteto de sindicatos.

"Total transparencia". Desde el SIMPA, se considera que las tensiones de los últimos días son fruto de "un malentendido", dado que "las reuniones que hemos tenido se hicieron con total transparencia", según señaló ayer a este periódico el secretario general de la organización médica, José Antonio Vidal. Para el SIMPA, el asunto nuclear de este conflicto es la situación de unos 200 médicos eventuales. Como ya se ha indicado, el último día de enero esta figura desaparece y pasan a ser interinos, con lo que sus condiciones de trabajo cambian.

Sí o no a los contratos. A juicio de los cuatro sindicatos del bloque contrario, el SIMPA está alentando a estos facultativos a no firmar sus nuevos contratos, extremo que niega el secretario general del Sindicato Médico: "No les animamos a que no firmen, sino que pedimos que todos seamos suficientemente responsables para que cuanto antes tengan bien definidas sus nuevas condiciones de trabajo".

Primero, lo organizativo. De otro lado, José Antonio Vidal no considera justificado el rechazo de CC OO, SICEPA-USIPA/SAIF, UGT y CSIF al consenso basándose en la situación salarial de las 100 enfermeras del SAC: "Es un escollo más económico que organizativo, pero ya hemos acordado que la parte económica va a ir en otro expediente y que, de momento, estamos con la cuestión organizativa, que es la que más urge".