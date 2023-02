Mercedes Fernández, en el Senado: "El PSOE nunca quiso que Asturias tuviera AVE"

Duelo asturiano en el Senado. Mercedes Fernández (PP) y Fernando Lastra (PSOE) se enfrentaron ayer en la Cámara Alta con motivo de una moción presentada por la primera en torno a los proyectos de infraestructuras del Estado pendientes en Asturias, y que fue rechazada por la mayoría socialista.

El rifirrafe comenzó al calificar la senadora popular de "pesadilla" los retrasos que acumulan obras como la variante de Pajares, el puente de Nicolás Soria, la autopista del Mar Gijón-Nantes o el soterramiento de Langreo. Exigió que la ministra de Transportes Raquel Sánchez asuma su responsabilidad por el "Fevemocho" y, en especial, por el año y medio que su departamento, tras conocer la incompatibilidad de los trenes encargados y algunos túneles, se pasó "moviendo papeles y fotocopias, pero no trabajando en la realidad que necesitamos los asturianos y los cántabros".

También arremetió contra los consejeros del ramo en Asturias y Cantabria por haber estado "en paradero desconocido", en vez de "velando y vigilando" por la fabricación de los convoyes. Fernández exigió "compromisos", una fecha "veraz" de la puesta en servicio se la Variante. "El PSOE nunca quiso que los asturianos tuviéramos AVE", dijo". Calificó el soterramiento de Langreo como "la historia interminable que puede alcanzar el Libro Guinness de los Récords" y como "remedio pachanguero" el "método comparativo" que se utilizará para fabricar los trenes de Feve. Y criticó que la Ministra y los presidentes de Asturias y Cantabria hayan firmado "un papelín que no sirve para nada", en referencia al protocolo de compensaciones por el "Fevemocho".

Fernando Lastra comenzó con una pregunta dirigida Mercedes Fernández: "¿Saben ustedes lo que se necesita para ganar las elecciones? Votos, los que usted ni tenía ni tiene". Criticó los "errores", "imprecisiones" y "falta de rigor" en la moción del PP y también que la conservadora se refiriera a los retrasos de las obras estatales en Asturias: "Lo dice alguien que ha gobernado 16 años, como si no tuviera ninguna responsabilidad". Resaltó que todas las obra citadas por el PP están en ejecución y le espetó a Mercedes Fernández que quizá tenía "mala conciencia o amnesia al no querer recordar el ‘imaginario casquista’ que determinó que la autopista del Huerna siga con peaje, pudiendo haber acabado en 2021", porque el Gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos "lo alargó hasta 2050".

Le aclaró a la senadora del PP que no es que los trenes del "Fevemocho" no entraran en los túneles, "en primer lugar porque no se construyeron" y que lo ocurrido fue consecuencia de aplicar "una norma del siglo XXI a unos túneles del siglo XIX". Añadió que si el PP se burla del método comparativo es porque "no construyó ningún tren desde 2007". Y resaltó que durante la etapa de Ana Pastor como ministra de Fomento, en el Gobierno de Mariano Rajoy, el Tribunal de Cuentas desveló "nueve suspensiones de contrato, uno de los cuales supuso un retraso de 42 meses. ¿Dimitió alguien? Pues ahí están los retrasos", finalizó Lastra.

En el debate intervino también la diputada de Vox Yolanda Merelo, quien denunció el "abandono" que sufren las cercanías en Asturias por parte de los gobiernos central y autonómico, una situación que tildó de "insostenible". "La Alta Velocidad se da de bruces en Pola de Lena con la obsoleta infraestructura de las cercanías, con tramos en los que incluso hay que bajar a 80 kilómetros por hora", criticó.