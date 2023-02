La Universidad entra en TikTok con el rapero Gazir para captar a estudiantes extranjeros

Explanada del edificio Severo Ochoa del campus del Cristo. Gazir, el joven asturiano campeón del mundo de "freestyle", viste una sudadera azulona con el escudo de la Universidad de Oviedo. Suena la música y el famoso rapero arranca: "Ey, ya... 400 años tiene donde está Gazir. Mucho vivido y mucho por vivir. La gente sabe que eso es así. El Rey Pelayo habría pedido estudiar aquí (...)".

Gazir, de nombre completo Gabriel Sánchez Poyal, y sus versos libres protagonizan la primera campaña de promoción de la Universidad de Oviedo en TikTok. La iniciativa fue presentada y lanzada ayer por el propio artista, alumno del grado de Física en la institución académica asturiana, el rector Ignacio Villaverde y el vicerrector de Internacionalización, Daniel Santos. El objetivo, según explicaron los tres, es captar a estudiantes de fuera de Asturias y, en especial, a alumnos hispanohablantes a través de la principal red social que hoy utilizan los jóvenes de entre 16 y 25 años.

"Buscamos mejorar nuestra posición global. Necesitamos atraer a estudiantes extranjeros y que hagan sus estudios completos aquí (no solo Erasmus, que hacen solo un curso)", resaltó Daniel Santos durante la rueda de prensa. El responsable de Internacionalización dio cifras: "Actualmente tenemos algo menos de mil estudiantes de fuera de matrícula completa y de ellos, solo el 30% procede de países hispanohablantes". Es decir, "curiosamente atraemos a más estudiantes de otros países del extranjero", por lo que hay "mucho margen de mejora" en Latinoamérica.

Con Gazir y su rap improvisado, el Rectorado de Villaverde aspira a subir esas cifras. La campaña lleva como lema "Elige tu destino, elige Universidad de Oviedo" y consta de doce vídeos, la mitad de ellos protagonizados por el artista de Muros de Nalón. En ellos, Gazir, que tiene más de 293.000 seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram, le canta a los jóvenes sobre los puntos fuertes de Asturias y la institución académica. La historia, al naturaleza, el prestigio investigador, una oferta de estudios de calidad, las facilidades de alojamiento o la seguridad son algunos de ellos. "A mí me ponían en una pantallita esas palabras y yo iba improvisando", contó Gabriel Sánchez Poyal, encantado de participar en la iniciativa. Promocionar Asturias y su Universidad, dijo, "ya lo venía haciendo por mi cuenta; por eso me siento tan cómodo con el proyecto".

Los vídeos tienen una duración de menos de un minuto, fueron grabados en los campus de Mieres, Gijón, El Cristo, Llamaquique y El Milán, y serán difundidos en un nuevo canal de TikTok de la Universidad de Oviedo –bajo el nombre Uniovi– cada quince días. La campaña, que durará hasta finales de mayo, se completa con otros seis vídeos que ahondarán de forma más concreta en los estudios que oferta Asturias y que pueden ser más atractivos para el alumnado internacional. Por ejemplo, se incide en el máster de Física Avanzada, en los estudios de género, en los itinerarios bilingües como el caso de Turismo; en el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones, en títulos de la Escuela de Marina Civil o de la Politécnica de Mieres.

El primer vídeo de Gazir se lanzó ayer por la tarde. La respuesta de los usuarios de TikTok no pudo ser mejor: "Gazir, el rey"; "Si me voy a encontrar a Gazir, sí quiero estudiar"; "Grande Gazir; no todo es ‘freestyle’, el estudio también es muy importante". La elección de la imagen del rapero, que quedó el mes pasado campeón de la liga española de "freestyle", estaba clara, según expresó el Rector. "La forma de llegar al público joven no podía ser la de un rector encorbatado. Había que buscar algo que conectase con las nuevas generaciones, que hablase su mismo idioma...". Y Gazir era el candidato perfecto. Lo tenía todo. "Déjenme que presuma de ello: es un alumno brillante de la Universidad, del grado de Física", apostilló Villaverde.

La campaña recién presentada, aseguró el máximo responsable académico, fue una de las primeras propuestas que pusieron encima su equipo y él cuando llegaron al Rectorado. "Hay, por tanto, –señaló Daniel Santos– mucho trabajo detrás, dos años, y ahora empezamos a ver los frutos". En función de su resultado, el gobierno de la Universidad de Oviedo ya piensa en hacer otra campaña publicitaria enfocada en el alumnado de habla inglesa. De esta forma, "poquito a poquito la institución va compensando también la pérdida de alumnado por el invierno demográfico". Fruto de ello, Asturias perdió en la última década más universitarios que habitantes tiene Nava. En concreto, 5.659 estudiantes si se comparan los datos de matrícula del presente curso, 2022/23, con 18.933, y los del año académico 2012/13, cuando había 24.582.

"Antes había muy pocas posibilidades de mandar a los hijos a estudiar fuera. Por eso, la Universidad de Oviedo no tenía que preocuparse por captar alumnos. Ahora, sin embargo, tenemos que colocarnos en el escenario y que nos vean, porque afortunadamente los jóvenes pueden elegir dónde hacer un grado", afirmó Ignacio Villaverde. Y las opciones son masivas. Con el rap de Gazir, la Universidad de Oviedo aspira a estar en los primeros puestos de elección de los jóvenes.