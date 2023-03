Barbón, ante la revuelta de los médicos: "Una huelga ahora no tiene sentido, perjudicaría solo a los pacientes"

Adrián Barbón, presidente del Principado, terció este jueves sobre la situación de la sanidad asturiana y las quejas entre los sanitarios, que llevaron a 4.000 personas a manifestarse el pasado fin de semana y que ahora ha propiciado que los médicos de familia pongan encima de la mesa la posibilidad de iniciar una huelga.

"Hay una negociación abierta con los sindicatos y me remito a ella", recalcó Barbón, para quien no es el momento propicio ni más adecuado para una huelga sanitaria en Asturias. "Hay cuestiones de mejora organizativa, mejora profesional que se está negociando. Una huelga mientras se está negociando no tiene sentido porque perjudicaría a las personas más importantes, que son los pacientes. Una huelga ahora no impacta en el Gobierno, impacta en los pacientes. Lo que espero es que de la negociación salga una mejor sanidad", expresó.

"Desde el punto de vista de los profesionales del Sespa, desde el inicio de la legislatura a ahora hay 1.500 personas más trabajando en todo tipo de categorías. Es verdad que hay algunas áreas en la que hay insuficiencia de plantillas, pero es algo que está pasando en toda España. Es una problemática común”, opinó Barbón, que contrapuso su actitud respecto a las quejas sanitarias a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde los profesionales acumulan semanas de protestas y huelga.

"Desde el punto de vista sanitario es verdad que tras la manifestación del otro día se recogió el sentir con el que se deben recoger estas cosas, con mucho respeto. No faltando al respeto, como hacen otros presidentes autonómicos con quienes se manifiestan (en alusión a Isabel Díaz Ayuso). Yo nunca lo he hecho, no soy así. Reconozco y escucho. La sanidad tiene que mejorar. Aunque Asturias es la comunidad que más invierte por habitante", enfatizó el Presidente.

Molinos en el mar

También se refirió Barbón al proyecto de generadores de energía eólica marina, que se instalarán previsiblemente en el litoral gallego y asturiano y ha levantado las quejas de colectivos de pescadores. “He leído por ahí algo que es inexacto. Se dice que se han aprobado parques eólicos marinos, y no se ha aprobado nada. No hay ningún parque eólico aprobado en el mar asturiano, lo que hay es una delimitación de espacios potenciales donde, con la tramitación administrativa correspondiente, habrá o no esos parques. Pero en un futuro. La delimitación es distinta a la inicialmente prevista: se establecía un 60% más de lo que se acaba de aprobar. El Gobierno de Asturias alegó que cualquier actividad en el mar tiene que ser compatible con la pesca y eso para nosotros es una máxima. Vamos a tener una postura clara de defensa de nuestros pescadores. Todos los avances que haya que hacer para que paguemos menos energía tienen que ser compatibles con las actividades tradicionales económicas”, argumentó.

Convenio de hostelería

Asimismo, el Presidente del Principado celebró el reciente acuerdo en el sector de la hostelería, que ha permitido desbloquear tras muchos años un convenio laboral que afecta a 25.000 asturianos. Lo valoró, pero también con un dardo al presidente de la patronal turística y hostelera de Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, por sus críticas al salario social. "Me llama la atención que hay planteamientos ultraliberales en el tema de las ayudas sociales, pero nunca hay ese carácter ultraliberal cuando se trata de ayudas a empresas. Yo defiendo las dos. Los Gobiernos tienen que tener sensibilidad social y a las empresas las hay que ayudar a, por ejemplo, transformarse tecnológicamente. Quiero mostrar mi satisfacción con que haya convenio en el sector de la hostelería tras once años. Los datos de hoy del paro nos dicen que hay 900 parados menos respecto al mes anterior y mil personas trabajando más respecto al año anterior", sentenció Barbón.