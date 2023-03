Los alcaldes asturianos claman contra la burocracia y piden suprimir leyes que les asfixian. Adrián Barbón , presidente del Principado, les ha prometido en el "I Foro de Municipalismos" de LA NUEVA ESPAÑA que exigirá al gobierno central que reforme la "obsoleta" ley de contratos públicos, que "no es útil ni a los municipios ni a la ciudadanía".

Estas son las peticiones concretas de cada ayuntamiento.

Alfredo Canteli / Alcalde de Oviedo

"Hay que escuchar de una vez a los ayuntamientos, que debemos estar unidos"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, realizó un llamamiento a la unidad de los ayuntamientos para hacer valer sus reivindicaciones coincidentes, en pos de una mejor financiación y mayor autonomía. "Hay que escuchar de una vez por todas a los Ayuntamientos, que debemos estar unidos. Será más fácil lograr nuestras reivindicaciones de más autonomía y recursos si trabajos unidos y con una única hoja de ruta". Canteli aseguró que la tramitación lenta "no es culpa de los políticos, que queremos ejecutar antes, ni de los técnicos, que bastante hacen con la papeleta del marco legal". El Alcalde abogó por la colaboración institucional que "ha dado un gran logro como La Vega".

Ana González / Alcaldesa de Gijón

"El melón de la financiación local debe abrirse a la vez que el de la autonómica"

La alcaldesa de Gijón, Ana González, invita a comparar los niveles de financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y a comprobar que la pata local pierde. "La gran reivindicación que hacemos es que cuando se abra el melón de la financiación autonómica se abra también la de los municipios, porque el Estado se vertebra en tres administraciones" y ese enunciado teórico debe tener también una traslación práctica. Urge también, a sus ojos, una revisión normativa que ella explica con una reveladora convicción que empieza por la constancia de que "la administración es la maquinaria para poder hacer las cosas. El problema es cuando está diseñada para no poder hacerlas".

Ángel García, "Cepi" / Alcalde de Siero

"No entiendo que Amazon envíe un paquete en 24 horas y una licencia tarde un año"

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", pone unos acentos sobre la urgencia de una simplificación de procedimientos administrativos y otros en la necesidad de reformar la función pública municipal. Llama la atención sobre el exceso de protagonismo de secretarios e interventores, del técnico que por sistema "te dice que no", o del que "dice ‘estoy en ello’ y está en ello mucho tiempo. Si un interventor o secretario se tuerce, date por jodido", afirma muy gráficamente. Aboga por la posibilidad de que "un ayuntamiento pueda suspender pagos", y se pregunta cómo "Amazon puede enviar un paquete en 24 horas y una licencia tarda un año". "Esperanza en la política tengo la mínima, pero la tecnología puede dar soluciones a las ineficacias del sistema".

Javier Castro / Teniente de alcalde de Langreo

"Los ayuntamientos somos algo así como la farmacia de guardia de la política"

La lucha inesperada contra los embates de la pandemia le demostró a Javier Castro, teniente de alcalde en Langreo, hasta qué punto son los ayuntamientos "la farmacia de guardia de la política". "Somos los que nunca cerramos", "el primer lugar al que acude la ciudadanía cuando se nos vienen encima problemas imprevistos". Por eso le gusta el municipalismo, y de ahí vienen muchos de sus problemas. Si habla de las competencias impropias, esas que deben prestar sin que legalmente les correspondan, el edil vaticina que el debate "se va a quedar abierto e inconcluso, porque siempre la realidad, a la vuelta de cualquier esquina, nos deparará una nueva eventualidad que atender y que no estaba prevista en ninguna parte".

Manuel Ángel Álvarez / Teniente alcalde de Mieres

"Pese a la ley de contratos, sigue habiendo chorizos, el que era trincón sigue siéndolo"

"El municipalismo merece reflexionar con luces largas", planteó el teniente de alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. "No podemos seguir gestionando miseria", planteó un responsable municipal que tampoco titubeó al definir el municipalismo como "una fábrica de insatisfacciones, somos la hermana pobre de las administraciones, se nos ve, pero no nos escuchan", lamentó. El teniente de alcalde puso el dedo en la llaga sobre la ley de contratos. "Con Rajoy se ató de manos a los ayuntamientos para que no pudiéramos contratar personal ni gastar el dinero que teníamos, luego se aprobó la ley de contratos para lavar la imagen, pero sigue habiendo chorizos, el que era trincón continúa siéndolo".

Yasmina Triguero / Alcaldesa de Castrillón

"Nos robaron la autonomía, los ayuntamientos no estamos donde se toman decisiones"

Yasmina Triguero destacó el cambio experimentado por el poder municipal. "Los alcaldes hemos recibido una cura de humildad, tenemos un poder bastante limitado. Nada que ver cuando todo se decidía en su despacho, sin informes y con una simple orden". Esta metamorfosis, combinada con "una ley garantista en exceso", ha arrojado como resultante unos ayuntamientos que "somos una administración tutelada. Se nos ha robado la autonomía", advirtió Yasmina Triguero: "Los ayuntamientos no estamos donde se toman las decisiones. Solo participamos en la FEMP y en la Federación de Concejos, pero en los parlamentos que legislan prevalecen los partidos políticos".

José Luis Montes / Concejal de Educación de Corvera

"Todos aspiramos siempre a prestar los mismos servicios que el concejo vecino"

José Luis Montes, que antes que concejal de Educación en Corvera fue director general de Administración Local en el Gobierno del Principado, percibe en el entorno municipalista una tendencia a perseverar en "los mismos retos que yo definía hace algunos años". Sigue abogando por tender puentes y "sinergias" entre concejos después de volver a comprobar, no solo en su concejo, que "todos aspiramos a prestar todos los servicios que vemos que presta el vecino, a veces con más medios y más población que nosotros". La respuesta es la cooperación, la vía de los consorcios, "el acercamiento y la delegación de competencias" como "otra forma de ser potentes desde el punto de vista económico".

Alejandro Vega / Alcalde de Villaviciosa

"La capacidad de interpretación de los técnicos quiebra la seguridad jurídica"

La asfixia burocrática y el sometimiento a la amplia "capacidad de interpretación" que cabe a los técnicos de la Administración local encabeza el inventario extenso de preocupaciones del alcalde de Villaviciosa. "Eso está quebrando el principio básico de la seguridad jurídica", lamenta Alejandro Vega. "No es solo que en un Ayuntamiento se pueda hacer algo que en el de al lado no puede, es que si cambia el técnico municipal, el resultado de una gestión puede ser distinto. Eso es intolerable", afirma, y entrando en la reforma de la ley de contratos del Estado deja una reflexión, perplejo: "Esta norma que unánimemente pedimos que se cambie se aprobó en 2017 con gran consenso en el Congreso. ¿Qué ha pasado?".

Gerardo Sanz / Alcalde de Llanera

"Un buen secretario municipal te cambia la vida; lo que no se podía hacer, ahora se hace"

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, se mostró optimista, acaso por la evolución positiva de su concejo, que con 15 millones de presupuesto, cuenta en la actualidad con 23.000 afiliados a la Seguridad Social. Una visión que, confesó, ha mejorado con "la llegada de un nuevo secretario municipal a Llanera, ha sido clave". Aseguró que desde la asunción de ese puesto por Diego Vallina "consiguió que Llanera pueda licitar 4,5 millones de inversión en 2021, la mayor ratio respecto al número de habitantes". El alcalde de Llanera coincidió con su homólogo de Siero en la importancia de contar con funcionarios comprometidos y destacó la trascendencia de tener abierto el presupuesto local desde el 1 de enero.

Amelia Fernández / Alcaldesa de Carreño

"Si hay más competencias deben llegar más fondos procedentes de impuestos"

Amelia Fernández, la regidora de Carreño, manifestó que la gestión de los ayuntamientos está orientada en la actualidad "en la resolución de unos problemas cada vez más complejos y más difíciles de resolver desde los recursos que disponemos los gobiernos locales; cualquier cosa que pasa acaba sobre la mesa de la alcaldesa". Sostuvo que la participación de los municipios en el gasto público total en España "está todavía lejos de lo que es en una mayoría de los países europeos". Y reivindicó la necesidad de mejorar la financiación local. "Todo traslado de competencias debe ir acompañado de una mayor participación en la distribución de los fondos procedentes de los impuestos", defendió Fernández.

Jorge Suárez / Alcalde de Gozón

"Hay que incluir nuevos criterios de reparto en el fondo de cooperación local"

"Tenemos los mismos problemas, pero no estamos todos en la misma situación económica". El alcalde de Gozón y vicepresidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Jorge Suárez, llama a un replanteamiento con "nuevos criterios de reparto" para el fondo de cooperación local, ahora "un café para todos" en el que si se comparten las mismas condiciones demográficas ingresa lo mismo "un ayuntamiento con nueve millones de remanente y deuda cero" que otro con un estado de cuentas más apurado. Pide Suárez que eso se tenga en cuenta mientras clama también contra el margen decisorio de secretarios e interventores. Eso crea a veces problemas a los alcaldes, pero "no conozco a ningún habilitado nacional que haya ido a los tribunales".

José Manuel González Castro / Alcalde de Cangas de Onís

"Estamos creando una Administración al borde del colapso; simplifiquemos"

José Manuel González Castro expresó gráficamente la realidad de ayuntamientos como el suyo: "Para los vecinos somos el hermano mayor, pero somos el hermano pobre de todas las administraciones", afirmó el alcalde de Cangas de Onís, un municipio con menos de 6.500 habitantes y 64 pueblos, alguno con media docena de vecinos. "Estamos creando una Administración al borde del colapso, en la que los empleados municipales trabajan tres veces más que hace seis años, pero la licencia para reparar un hórreo tarda un año. Tanto retraso por normativas y leyes absurdas hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones. Simplifiquemos y cambiemos la ley de contratos", pidió.

Iván José Vicente García / Director de la zona norte de Asturagua

"Las infraestructuras están envejeciendo, las tuberías tienen una vida útil de 50 años"

El director de la zona norte de Asturagua, Iván José Vicente García, alertó del "envejecimiento que presentan las infraestructuras hidráulicas de gran parte de la región" e hizo un llamamiento a los ayuntamientos "para que sean capaces de reflejar los costes de esas inversiones en las tarifas".

El responsable de Asturagua reclamó una reflexión acerca del coste del agua. "El agua del grifo tiene un precio ridículo, las cosas con un precio tan bajo no se llegan a valorar", planteó Iván José Vicente, quien sostuvo que "los servicios tienen que ser sustentables" y precisó que las tuberías "tienen una vida útil de 50 años, hay que aumentar esa inversión".

Paz Orviz / Gerente de Cogersa

"En 2024 habrá que hablar de la tasa sobre el coste real de gestión de los residuos"

La gerente de Cogersa, Paz Orviz, aprovechó el foro del municipalismo para recordar que en 2025 entrará en vigor la obligatoriedad de que todos los ayuntamientos cuenten con "una tasa específica, diferenciada del resto de servicios, que cubra los costes reales de la gestión de residuos". El establecimiento de estas tasas será una de las tareas que deban afrontar en 2024 los responsables municipales que salgan elegidos en las elecciones locales del próximo 28 de mayo. "Venía positiva, pero me estoy viniendo abajo con todas las dificultades que estáis planteando con toda razón. Las cosas hay que gestionarlas", confesó la responsable del consorcio regional encargado de la gestión de basuras.

Manuel Sánchez / Director de la delegación norte de Aqualia

"El sector ha demostrado una capacidad de resiliencia muy notable en las últimas crisis"

Manuel Sánchez, director de la delegación norte de Aqualia, ve a los ayuntamientos como esos artistas de circo que "mueven los platillos intentando que no se les caigan, pero cada vez con más platillos y menos herramientas para mantenerlos, para prestar la cantidad de servicios" que tienen encomendada. Quiere que su compañía siga siendo uno de esos medios al alcance de los concejos y con una encendida defensa de la colaboración público privada celebra que su sector haya demostrado "una capacidad de resiliencia muy notable en las crisis de los últimos años. El servicio no se ha resentido en ningún municipio en los que trabajamos, eso es porque el sector es fuerte y resiliente".

Sergio Hidalgo / Alcalde de Salas

"Tenemos expedientes que llevan hasta dos años en trámite; es desesperante"

"Transmito mi desánimo". "Disgustado" por las trabas para resolver los problemas de sus vecinos, "huérfano y abandonado por las administraciones" durante la pandemia, el alcalde de Salas se extiende en el relato de la "situación infumable" de la burocracia municipal. Sergio Hidalgo ha tenido que ver cómo se frustraban proyectos por los plazos y los trámites en los que "todas las administraciones tienen que informar y opinar sobre todo. En ocasiones se te cae el alma a los pies", afirma recordando casos concretos de "expedientes que llevan hasta dos años tramitándose en distintas administraciones. Llega a la desesperación y al desánimo", repite lamentando también las "canas" que le ha sacado la competencia impropia de las escuelas infantiles.