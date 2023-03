Tomás Martín: "Hay una revictimización del menor, pero trabajamos para que desaparezca"

Evitar los procesos de enfrentamiento entre la víctima menor de edad y su agresor, reducir la impunidad y la revictimización, en definitiva, sacar a los menores del Juzgado e insertarles en un espacio amable. Todo eso es lo que pretenden los nuevos Juzgados de violencia sobre la infancia y la adolescencia, cuyo proyecto piloto en Gran Canaria explicó este viernes el magistrado Tomás Martín Rodríguez en el I Congreso Nacional organizado por la Comisión de Familia del Colegio de Abogados de Oviedo.

Los Juzgados ya deberían estar, también en Asturias, donde los profesionales de la Justicia los ven muy necesarios. "La ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia establecía que, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, que fue el 6 de junio de 2021, el Gobierno elevaría un proyecto de ley para la creación de los Juzgados, y a la espera estamos", indicó el magistrado. "Obviamente mejoran la atención al menor. Es de desear que el legislador cumpla ese mandato de crear estos jugados, que vienen dotados con equipos especializados. No se trata solo de una especialización en fase instrucción, sino también en el enjuiciamiento, de forma que deben crearse Juzgados de los penal y también secciones de la Audiencia especializados", añadió.

"Hay una revictimización y una violencia institucional en procesos no adecuados, no podemos ocultarlo, pero también es verdad que se está trabajando para que esa revictimización disminuya y desaparezca", añadió Martín. En una mesa moderada por la letrada Gema García Rivero, y con participación del juez decano de Oviedo, Jorge Punset, y el fiscal Javier Marqués Ouviaño, Martín Rodríguez desgranó la evolución del proyecto piloto hasta crear un espacio que "no sea intimidante", que permita "una actuación integral e inmediata", con una Unidad de Valoración Forense Integral, unos procedimientos dirigidos a reducir la tensión y espacios como la sala Gessell para exploraciones o la "sala de estancia, que es fundamental, donde tenemos el primer contacto, donde jugamos, donde permanece la famila, un lugar muy especial, muy bien dotado y estudiado, muy bien equipado para cubrir las necesidades", explicó.

En el diseño de los espacios no se ha perdido de vista la luz, el color, la disposición, en la búsqueda de una "arquitectura de la víctima", que "redunda no solo en ella, sino en la familia y en los trabajadores, más productivos". Pura "ciencia ficción" si se observa el estado de la Justicia, como hizo notar alguien desde el público. Tan bueno ha sido el resultado que el Gobierno canario ha decidido seguir su modelo en espacios judiciales de las islas. "Sí es cierto que la Justicia tiene que actualizarse en las actuaciones con víctimas, no solo menores, con el ciudadano en general. El trato, la recepción, el acompañamiento, la accesibilidad, los dispositivos de comunicación...", indicó. El Congreso se cerró con una conferencia del magistrado jubilado del Supremo José Antonio Seijas.