Llega a León el ganadero que denuncia que le vetan pastos en su pueblo por ser gay

Cansado pero contento de poder culminar su propósito. Baldomero López, “Baldo”, el ganadero de Tejedo del Sil que denuncia que él y su pareja, el asturiano Isidro Lorences, sufren homofobia en su pueblo y por ser gays les impiden el acceso a pastos, tiene previsto llegar este mismo viernes por la mañana a León. Concluyen así cinco días de caminata desde Tejedo en un singular peregrinaje de 118 kilómetros junto a la vaca “Valenciana” para llamar la atención sobre la discriminación que sufren.

Baldo López, de 42 años, e Isidro Lorences, de 30, quieren pedir cuentas en la Delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para que les expliquen por qué no responden a sus cartas y escritos, y por qué no han logrado acceder a pastos del monte de utilidad pública en Tejedo. Aseguran haber sido insultados y vejados por su orientación sexual, uno de los motivos por los que creen que no son bien recibidos en el pueblo, donde nació Baldo y donde ambos residen desde hace algo más de dos años. En 2021 se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en estar al frente de una explotación ganadera en Castilla y León.

En Palacios del Sil, concejo al que pertenece Tejedo, el alcalde, Roberto Fernández, niega que haya homofobia detrás del caso y sí una mala tramitación de la solicitudes de pastos, algo que depende de la Junta Vecinal de Tejedo. Este organismo también ha negado la mayor y aseguran que los ganaderos no han tramitado el acceso a pastos en los dos últimos años.

La pareja está determinada a llegar hasta el final y pelear por lo que consideran justo. Tienen el asunto en manos de una abogada. Ambos quieren cuidar a sus más de cien vacas en Tejedo, donde el Ayuntamiento les acaba de dar licencia para una nave. Baldo e Isidro reclaman tanto pastos del monte de utilidad pública, al que el primero tiene derecho como vecino del pueblo, como de otro privado, al que tendría derecho por herencia familiar. La titularidad de pastos da acceso a solicitar las ayudas europeas de la PAC, miles de euros claves en cualquier ganadería para salir adelante.