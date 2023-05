La Asociación de Trabajadores Asturianos de Sanidad (ATAS) ha planteado esta mañana en Oviedo la posibilidad de implantar en los colegios equipos de profesionales sanitarios que puedan detectar problemas de salud mental entre los alumnos.

Ante la proliferación de trastornos psíquicos entre niños y adolescentes, y con la preocupación añadida por el suicidio, ayer viernes, de dos hermanas gemelas de doce años en la capital del Principado, un portavoz de ATAS ha señalado que “es más factible detectar el problema dentro de los colegios que en el ámbito sanitario”.

El enfermero Jorge Pérez ha indicado que, “en muchas ocasiones, las familias no son conscientes de las necesidades sanitarias de los niños”. Y sobre la manera de plasmar la idea lanzada, ha puntualizado que “habría que estudiarlo, pero hay figuras como psicólogos, terapeutas ocupacionales o enfermeros que pueden dedicarse a la salud escolar”.

Defensa de la sanidad pública

ATAS tenía convocada para hoy sábado una manifestación en Oviedo en defensa de la sanidad pública y de una mejor gestión de los recursos sanitarios, empezando por los profesionales. Ante la muerte de las dos pequeñas, la citada organización optó por aplazar la protesta y limitarla a una concentración y un minuto de silencio por los jóvenes fallecidos a causa de suicidios en los últimos tiempos. “Tenemos que hacérnoslo mirar. Algo está fallando, y algo está fallando en nuestra sanidad. A todos los que gobiernen, que se acuerden de que la sanidad es pública y es de todos”, ha destacado Arantxa García López, una de las dirigentes de ATAS.

Arantxa García ha puntualizado que “no solamente estamos de luto hoy, llevamos una temporada muy larga de luto, con muchos suicidios en edades muy jóvenes”.

Acerca de su movilización por la sanidad pública, que ha tenido como antecedentes dos manifestaciones numerosas en Oviedo y Gijón, Arantxa García ha señalado: “No debemos olvidarnos de lo que nos hizo salir a la calle. Estamos peleando por una sanidad pública de calidad para toda la población. Y en esto vamos juntos los trabajadores de la sanidad y la ciudadanía, sin importar nuestras categorías ni nuestras ideologías. Por eso todos juntos volveremos a gritar que no vamos a permitir que se deje morir la sanidad pública. La sanidad no se vende, se defiende. No vamos a parar, que quede claro”.