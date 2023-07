Las juntas electorales de Asturias ya han recibido excusas de tres mil ciudadanos para no formar parte de las mesas electorales del 23J, pero los principales ayuntamientos aseguran que "no hay problemas para la constitución de los colegios electorales". El volumen de reclamaciones para no ser presidente, vocal o suplente de mesa ha sido mucho mayor que en comicios anteriores, pero "la mayoría se están atendiendo, porque están justificadas", según varias juntas de la región.

El mayor volumen de excusas se localiza en Gijón y Oviedo, algo lógico, ya que son los municipios con un número más elevado de mesas. De hecho, en Gijón hasta ayer se habían presentado unas 700 alegaciones de ciudadanos que habían sido elegidos en el sorteo realizado en el Ayuntamiento, una cifra que llega a 800 si se tienen en cuenta las recibidas de otros concejos que dependen de la misma junta electoral de zona como, por ejemplo, Carreño. La junta electoral de zona de Oviedo había registrado, también hasta ayer, un total de 837 excusas, de las que 677 habían sido presentadas de forma presencial, mientras que otras 160 llegaron de forma telemática. En Siero ya se habían recibido ayer 231 excusas; en Avilés, 190 y en Mieres alrededor de 160. "En los primeros días hubo un aluvión, ahora cada día se registran menos", explicó la magistrada María Elena González Álvarez, presidenta de la junta electoral de Zona de Oviedo. Buena parte de las excusas para formar parte de las mesas electorales están siendo admitidas "porque están bien justificadas", confirmaron en distintas juntas de zona. Los principales ayuntamientos, encargados de la constitución de los colegios electorales en cada municipio, aseguraron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que "no hay problemas para formar las mesas". La magistrada María Elena González destacó "la agilidad de las sustituciones del Ayuntamiento de Oviedo", que fue posible porque en vez de elegir 3 equipos de suplentes para cada mesa, formada por un presidente y dos vocales, escogió en el primer sorteo cinco equipos de suplentes por mesa. En el caso de Gijón, la previsión fue todavía mayor, con 14 suplentes para cada uno de los tres puestos y además, se excluyó del sorteo inicial a los mayores de 65 años porque en caso de renuncia se acepta automáticamente. Las excusas pueden presentarse hasta dos días antes de los comicios, para atender situaciones sobrevenidas.