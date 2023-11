Barbón: "¿Nos hubiera gustado un ministro asturiano? Sí, pero el Gobierno no es la Mesa Redonda de Arturo"

El presidente del Principado y líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, no duda: “¿Que nos hubiese gustado tener ministros asturianos? Claro. Pero un Consejo de Ministros no es la mesa redonda de Arturo”. No ve Barbón problema en que el reparto de carteras haya pasado de largo por Asturias, una de las tres comunidades gobernadas por los socialistas y la única que no tiene asiento en esa tabla redonda ministerial. “Tampoco hubo ministros en los siete años de Mariano Rajoy y no se cayó nada; un gobierno no se compone con retales”, ha señalado.

Es más, recordó que en la remodelación del Gobierno del pasado marzo “tuvimos esa oportunidad, porque hubo un ofrecimiento a Adriana Lastra que rechazó por razones de su maternidad y todos entendemos”. Así que para Barbón buscar biyecciones entre ministerios y territorios lleva a “hipocresías” como las del PP, “que critica pese a que cuando ellos gobernaban no había ministros asturianos”. Tras una reunión del Comité Ejecutivo Autonómico de la FSA, en la que se analizó la composición del Gobierno de Sánchez, Barbón enumeró los asuntos que serán “prioritarios” para Asturias en la relación con ese nuevo Ejecutivo: el impulso al Corredor Atlántico, el plan de Cercanías ferroviaria, el desarrollo del vial de Jove, la continuidad de la obra del soterramiento de Langreo, el enlace de Robledo entre la “Y” y la Autovía de la Industria o el plan de La Vega en Oviedo. Además, continuar con la transformación verde de la industria. Y en materia económica, que se cumplan las promesas de revalorización de las pensiones, la condonación de la deuda de manera equitativa y la reforma del sistema de financiación autonómica. Sobre estos dos últimos asuntos se extendió. En la condonación de la deuda, se refirió al cálculo elaborado por la agencia Moody’s, publicado por LA NUEVA ESPAÑA, en el que se estima que Asturias recibiría 170 euros por habitante frente a los 1.850 euros por catalán de la quita para esa comunidad autónoma. “Ese cálculo no se corresponde con lo que plantea el Ministerio de Hacienda, porque no es un porcentaje sobre la deuda del Fondo de Liquidez, sino que se estimará por la pérdida de ingresos en los años de la crisis. Ya les digo que si el reparto fuese ese no estaríamos de acuerdo”, indicó. En cuanto a la financiación autonómica, Barbón insistió en que ese necesaria una armonización fiscal y que la fórmula de reparto “no puede basarse en el número de habitantes”, un criterio “sobre el que alzaremos la voz tantas veces como sea necesario”. Por contra, el líder de la FSA reclama, al igual que Castilla y León o Galicia, que se tenga pondere envejecimiento, dispersión u orografía, que elevan en coste de las prestaciones. Ve Barbón en el Gobierno de Sánchez un Ejecutivo “más político”, que ha reforzado “aquellas carteras de Estado” y con “clara vocación de continuidad”. Y pese a la ausencia de asturianos en el Consejo de Ministros, el Presidente del Principado destaca algunos nombres con los que “la relación es excelente”: Margarita Robles, Félix Bolaños o María Jesús Montero. “Hay confianza suficiente para proponer las cosas y para discrepar con ellos”. Envuelto en esa proclama de que para su gobierno regional “Asturias será lo primero”, animó al resto de partidos asturianos a que “no entren en debates de politiquería barata”, sino que propicien “grandes acuerdos para defender las posiciones” clave para la región. Y por último, preguntado sobre la reacción de la exministra Irene Montero (Podemos) al entregar su cartera a la nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, Barbón se limitó a decir: “Hay momentos y momentos; el acto institucional no era el momento”, dijo tras agradecer la labor desempeñada a los ministros cesantes.