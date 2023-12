“Se va porque quiere”. La réplica del rector de la Universidad de Oviedo a las alusiones que contiene el manifiesto de apoyo a Carlos López-Otín quiere aclarar que "nadie ha echado" al investigador “por la puerta de atrás” y trata de salir al paso de las acusaciones de los promotores por una supuesta ausencia de resarcimiento y apoyo público de la institución académica al bioquímico de recién anunciada jubilación. Ignacio Villaverde atribuye esta ofensiva a “la ignorancia” y afirma que en los dos años largos que lleva en el cargo “he hablado con él para prestarle el apoyo y la ayuda que según algunos no le hemos dado”. Pide el Rector respeto para “la decisión de empezar otra etapa vital” que ha adoptado López-Otín y no tiene claro “si lo que se busca es un homenaje o atacar a la Universidad y a este equipo rectoral, lo cual me desagrada… Porque no sé qué se espera que haga” una Universidad, remata, que “ha cuidado y protegido” a su investigador ni por qué se ataca a un equipo que se “ha ocupado y preocupado por López-Otín, que le ha prestado toda la ayuda que nos ha pedido” y ha sido además “el único que ha abierto expedientes disciplinarios a dos profesores que fueron sancionados” en un intento de esclarecer lo que ocurrió hace casi seis años con el caso de acoso profesional y personal al científico más influyente de la institución.

El Rector responde a los promotores de la campaña de apoyo a López-Otín: "Se va porque quiere" y "la Universidad le ha protegido" También le hace gracia, sigue, que se le reclame “un homenaje” cuando también durante su mandato la institución “ha concedido su Medalla de Oro” a López-Otín en “un acto solemne al que no acudió”. “Claro que es una pena y una pérdida irreparable” la jubilación del investigador, concluye Villaverde, pero “la Universidad ha cumplido” y además conserva “el legado de Carlos López-Otín con grupos de investigación de primera talla mundial. Esta Universidad tiene además muchos y muy buenos investigadores que la colocan en la primera liga mundial de la ciencia”.