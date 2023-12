"Titulitis" que va a más

A los que sufran de "titulitis" se les van a poner los dientes largos con el currículo de Paloma Gázquez, diputada del PP por Asturias en el Congreso de los Diputados. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo, Ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, Ingeniero Geólogo por la de Oviedo e Ingeniero Civil por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

¿Alguien da más? Pues sí, porque la Wikipedia –de donde hemos copiado y pegado, así que si falta algún título no es culpa nuestra– no está actualizada, ya que no tiene incorporado el diploma de la cuarta ingeniería, el Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que la diputada recogió este pasado viernes en Oviedo y por lo que recibió muchos aplausos y felicitaciones, entre ellos, del propio rector, Ignacio Villaverde, encargado de entregar los títulos junto a otros miembros de la institución. Tanto título le tenía que servir de algo a Gázquez, que a sus 54 años atesora una amplia trayectoria profesional: ha trabajado en la universidad, en la empresa privada, ha sido autónoma y es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Oviedo desde 2003.

Fruta y Correos. Las trabajadoras –en su mayoría abrumadora son mujeres, de ahí el uso del femenino– de la limpieza de la contrata de Correos en Asturias están en huelga y lucha desde hace tiempo para que les mejoren las condiciones laborales. Basta echar un vistazo a la sede del centro de Oviedo, por ejemplo, para darse cuenta de lo fundamental que es un servicio como el que ellas ejercen, tanto para el ciudadano como para la plantilla de Correos: papeleras a rebosar, suelos llenos de papeles y otras basuras...

Ellas, mientras protestan, no pierden el humor y han decidido incorporar a su lucha la última ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso que tanto éxito ha tenido. A las limpiadoras también les gusta la fruta –así lo manifiestan en un cartel a la entrada de la sede– cuando piensan en el Presidente de Correos (Juan Manuel Serrano Quintana) como a la presidenta madrileña cuando piensa en Pedro Sánchez. Por cierto, es conocido que ambos, Serrano y Sánchez, son amigos.