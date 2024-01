El balance de la Feria de Turismo Fitur para Asturias: un chute de optimismo

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) que este domingo se clausura en Madrid ha sido un oasis para el Gobierno regional, que ha podido tomarse un respiro en los problemas y sacar pecho de uno de los principales y más pujantes valores de la región: su atractivo para los visitantes. El Principado ha convertido Fitur en un escaparate en el que marcar el nuevo rumbo turístico de cara a los próximos años y también para celebrar en la capital el "éxito indiscutible", según Barbón, de la apertura de la variante de Pajares. La principal evidencia ya se conoce: estos días las ventas de billetes para viajar en tren a Asturias se dispararon, con picos de 5.000 plazas vendidas al día, multiplicando por cinco el ritmo de venta habitual.

Realidad económica de primer orden. La vicepresidenta, Gimena Llamedo, ve en ello la constatación de que la estrategia de promoción de Asturias "se erige como una realidad económica de primera magnitud". "Se están cumpliendo todos los objetivos y este éxito inicial marca el comienzo de un periodo prometedor", señala Llamedo. La campaña "AVE al Paraíso: vuela sin alas a Asturias" se ha promocionado en Fitur con un photocall en el que fotografiarse en las ventanas de un tren y en las estaciones de Atocha y Gran Vía. Además, se mostró en el exterior del edificio del Principado en Madrid (que albergará las futuras oficinas de Asturias en la capital de España) y a partir de la próxima semana la promoción se verá en el gran pasillo de la estación de Atocha diseñado por Moneo. En Fitur, dirigentes regionales, alcaldes y empresarios se dieron cita con un objetivo común: vender Asturias como destino turístico sostenible, ambientalmente respetuoso y amigable.

El turismo, el mejor campo de juego. Quedó claro en Madrid: el Gobierno está muy cómodo en el campo turístico. Es un área que maneja y explota porque los datos le sonríen desde el covid, con Asturias como un "destino de moda". En esto último coinciden la oposición y los empresarios. Los principales rostros del Gobierno, desde Adrián Barbón a Gimena Llamedo, pasando por Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, no pararon de recitar cifras positivas y que han supuesto un récord en el año 2023: 2,7 millones de visitantes, 600.000 extranjeros... El Presidente dio la despedida el viernes en su salsa en Fitur como relaciones públicas de Asturias, lo que llamó la atención en los diferentes corrillos. Si la respiración regional se contiene al pensar en el futuro industrial con Arcelor, el turismo es un respiro incontestable. Ahí repitió Barbón una y otra vez: "Somos de Primera".

La palabra que más se repite. La mencionan los representantes del sector turístico y la repiten en el seno del Gobierno. Asturias quiere "desestacionalizar". Eso significa lograr que los turistas acudan al Principado en meses poco propicios para el turismo y no solo en verano o en temporada alta. Porque, como comentaron varios alcaldes, Asturias está consolidado como destino, pero no todos se llevan tajada. Muchos hoteles de los concejos de las alas están cerrados en invierno o en meses como octubre o noviembre. El reto pasa porque haya visitantes a menudo, algo que se espera lograr con la mejora en las comunicaciones, gracias a la Variante y a más conexiones directas en el aeropuerto. Los alcaldes también ponen el foco en la necesidad de una apuesta más firme por el turismo rural, como también hizo Álvaro Queipo, líder del PP. Muchos observan que la tendencia actual beneficia principalmente a las ciudades, porque es donde pernoctan los turistas, y no tanto a los pueblos, que obtienen menos beneficios.

Más allá de los visitantes. El Principado aprovechó Fitur para acelerar en varios asuntos cruciales de la agenda, más allá del turismo. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, y su mano derecha, el viceconsejero Jorge García, tuvieron varias reuniones de trabajo con responsables de Renfe, Adif o Puertos del Estado. Los encuentros tienen lugar en un momento trascendental, pendiente la región de la llegada de los trenes Avril de última generación que dejarán Asturias a unas tres horas de Madrid, reduciendo en quince minutos el trayecto actual por ferrocarril. El primer Avril ya se encuentra estos días en la variante de Pajares en fase de pruebas.

El aeropuerto. El Principado, con la Variante como protagonista principal de Fitur, quiso centrar el tiro también en el aeropuerto. El Gobierno busca ya más nuevos destinos directos, aunque no ha concretado plazos por que se está todavía en negociación. El Ejectuvio regional habla de diez nuevos destinos para 2033, dentro de nueve años, y evalúa 19 conexiones que luego se reducirán.

A falta de más impulso económico, hay plan de turismo. Muchos empresarios asturianos reunidos estos días en Fitur coincidieron en varios diagnósticos. Primero, que el Gobierno regional está aprovechando la ola del turismo con un plan claro de gestión que parece enfocado; segundo, que el mismo impulso para atraer visitantes se echa de menos en la agenda económica, con muchas cuestiones por resolver. Entre bambalinas, los empresarios sí se acordaron mucho de Arcelor y su futuro, preocupados por el efecto dominó que podría tener la caída de las inversiones comprometidas para las factorías asturianas.

Sintonía plena con el PP de Oviedo. En Fitur también se evidenció el buen "feeling" que tiene el Gobierno regional, del PSOE e Izquierda Unida ("progresista y reformista"), con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, donde el PP disfruta de una mayoría absoluta. El buen rollo no solo se circunscribe a los jefes, con Adrián Barbón y Alfredo Canteli saludándose en varias ocasiones, y yendo y viniendo al pabellón de Oviedo y de Asturias. Entre los diferentes equipos de trabajo también hay fluidez. "Yo soy más vieyu, tú eres joven y tienes energía", le decía, bromista, Canteli a Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno regional. Ese buen rollo del Principado con el PP a nivel local no parece cuajar tanto con el PP de Asturias. Y eso que Álvaro Queipo coincidió con Barbón en la importancia de evitar la masificación del Paraíso Natural.