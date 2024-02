Pablo González (PP), al ministro Puente: "No hicieron nada por la Variante y aquí no hay AVE"

Rifirrafe en la Cámara Alta a costa de la Variante de Pajares y la alta velocidad en Asturias. Pablo González, senador y presidente del PP de Gijón, interpeló ayer a Óscar Puente, ministro de Transportes del PSOE en el Gobierno central. "Hasta hace nada, un par de meses, par ir de Madrid a Asturias había que ir por la rampa de Pajares, construida 1879, el mismo año de la fundación del PSOE. Siglo y medio por el mismo trayecto y me refiero al tren, y no a ustedes. Cuando se abrió la Variante se apresuraron a coger el bombo y los platillos y apropiársela y a decir que llegaba el AVE. En política se puede uno equivocar, pero uno no puede hace el ridículo", aseguró González.

En la primera respuesta, Puente se limitó a hacer referencia a la apertura de la Variante. Y González respondió: "La obra no es suya: fue ideada, diseñada y planteada por un gobierno de UCD en 1979 y retrasada por el primer gobierno de Felipe González en 1983 que decía que no era prioritaria. Fue iniciada por el PP en el año 2003. Paralizada y replanteada después por Zapatero y negada por este grupo, el suyo, en el Congreso y en el Senado. No hicieron casi nada por la obra y a Asturias tampoco llega a un AVE, ni por tiempos ni por trayectos ni por estaciones adaptadas. Gijón lleva trece años con una estación o chamizo temporal. Asturias necesita plazos". El senador popular matizó que "Gijón es el fin de trayecto, y no Oviedo". Y criticó que los tiempos siguen siendo alargados pese a la Variante.

Óscar Puente contestó. "Me sorprende que diga que este Gobierno se ha apropiado de la Variante, si no estuvo invitado le informaré que estuvieron todos los Ministros de la democracia. Lo primero que hice en mi discurso fue reconocer, como hago siempre, que las grandes obras son fruto de un trabajo colectivo. Yo no soy más que un punto más de la cadena", recalcó. "De los 4.000 millones de euros que supuso la inversión de la Variante, el 80%, es decir, 3200 millones se invirtieron con gobiernos socialistas. No es que nos atribuyamos méritos, es que ustedes ejecutaron 800 millones", incidió. "Sigue usted instalado en la ‘doctrina Cascos’. Confunde el ancho de las vías con la alta velocidad, que no tiene ninguna relación. Pero le voy a decir la razón porque en Asturias no se prolongó la vía de ancho internacional desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés: fue una decisión de un gobierno del PP en el 2017, una decisión con fundamento, no injustificada. Había oposición de municipios, de industrias, graves dificultades técnicas y una leve reducción de los tiempos. Por que sí, a Asturias, aunque le pese a usted, ha llegado la alta velocidad y pronto entraremos en la segunda fase con la llegada de los nuevos Avril", dijo Puente, recordando las seis frecuencias que habrá (tres AVE y tres Alvia). "Sí, la alta velocidad ha llegado a Asturias", finalizó Puente.

Renovación en Cercanías

Paralelamente a los avances en la Variante, la infraestructura ferroviaria de Asturias, tanto en las líneas de ancho convencional como en las de métrico (antigua Feve), experimentará "una renovación total" en los próximos tres años gracias al cumplimiento de los denominados "Acuerdos de la Castellana" por parte del Gobierno central, según aseguró ayer el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, en la Junta, en respuesta a una pregunta de Vox.