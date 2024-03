La carne se disfruta en Piloña

Los vecinos del concejo de Piloña y los que se dejen caer por allí estos días, podrán disfrutar de un fin de semana de máximo disfrute gastronómico, pues continúan las XXXV Jornadas de la Caza en diversos establecimientos hosteleros de la zona. Ya tuvieron lugar el pasado fin de semana, y el éxito de público podría decirse que fue total.

Los locales piloñeses que servirán estos menús en los que el denominador común son sus ingredientes principales, todos ellos especies cinegéticas tanto de caza mayor como menor, son: Restaurante La Roca (Sevares); La Atalaya, de Villamayor; Bar Pili (Mijares); Casa Maruja (La Marea), Restaurante Benidorm (Villamayor)–sólo comidas los días 9 y 10 de marzo–; Restaurante La Parada, en la Recta de Lleu –cena el 8 de marzo, y comida y cena el 9 de marzo–; y el Restaurante Casa Marta, en los Valles de San Román. A estos se le unen, en Infiesto, Restaurante El Horru y Posada de Barro. También participa el Café Musical Fresh (Del Matu al Platu), que servirá pinchos y degustaciones.

Una receta con carne de caza / Lne

El precio del menú en todos ellos, con café y vino reserva incluido, es de 35 euros. Entre las recetas que podrán degustarse están: pastel de caza, cebollas rellenas de venao, sopa de hígado, fabes con ciervo, cachopo de venado con salsa de boletus, croquetas de picadillo de jabalí, paté d evenado con salsa de setas, ensalada de pintada con setas y frutos secos, fabes con setas y ciervo, lomo de ciervo asado con guarnición; o patata rellena con estofado de jabalí. Y para cerrar, varios tipos de postres caseros a cada cual más apetecible. Para garantizar que nadie se quede sin mesa, se recomienda reserva previa en el local elegido.

Sin duda, hablar de la gastronomía piloñesa es hablar de una cocina muy rica y variada. Además de ser expertos en recetas elaboradas con especies cinegéticas, en la zona se pueden degustar todo tipo de cocidos y fabadas, así como los más tradicionales guisos y postres, todo ello acompañado de unos "culinos" de sidra.

El hecho de que Piloña sea un municipio eminentemente agrícola y ganadero se ve reflejado en su cocina, una cocina en la que abundan los productos de la huerta, productos en los que reside gran parte del éxito de sus platos. La caza y la pesca ocupan un lugar relevante en todas las mesas piloñesas; los guisos de corzo, venado y jabalí, o las truchas fritas con jamón y el salmón a la ribereña son, entre otras, algunas de las delicias al alcance en restaurantes y mesones. Asimismo, la avellana es un elemento básico en la repostería y una de las señas de identidad del municipio.

Un manjar muy apreciado

Nuestros antepasados ya lo tenían claro, la carne de los animales en libertad era la más rica y sabrosa. Pero no solamente la buscaban por su delicioso sabor, sino también porque les proporcionaba muchos más beneficios de lo que pensaban.

La carne de caza siempre ha sido un suculento manjar, muy natural y destinado en muchos momentos de la historia a los paladares gourmet. No en vano, era la afición preferida de muchos reyes europeos. Y en los últimos años ha experimentado un gran resurgir, convirtiéndose en uno de los manjares más apreciados de la gastronomía.

De hecho, muchos de los grandes chefs de nuestro país la ofrecen en las cartas de sus restaurantes, llegando a convertirse en una verdadera tendencia culinaria por sus excelentes cualidades tanto en calidad como en sabor. Un producto exclusivo de delicioso sabor y con el que pueden prepararse platos tanto de toda la vida como con toques de vanguardia.

Y es que a nadie se le escapa que la carne de caza es un alimento muy natural, ya que se obtiene de animales que viven en total libertad, cuya dieta está basada exclusivamente en lo que encuentran en los montes, por lo que es un alimento 100% ecológico y sostenible, completamente respetuoso con el medio ambiente, ya que en su obtención no ha intervenido ningún tipo de químico lo que, además, hace que no solo se mantenga todo su sabor natural, sino también que sea mucho más beneficiosa para la salud. Razones poderosas para no perderse estas jornadas.