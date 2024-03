El fotógrafo (asturiano) que le hace el álbum al cine español

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entregará a sus académicos, a final de año, un libro de fotografías que lleva la firma de Víctor Lafuente. Donde se verán deliciosos momentos captados entre bambalinas en los «Goya» por este profesional afincado en Siero, nacido en Madrid pero asturiano de corazón y raíces (en Llanes y Arriondas). El único al que permiten moverse a su libre criterio por el «backstage» para que del gran evento del cine español quede más constancia fotográfica que solo los posados oficiales. Para que a los protagonistas se les vea un poquito más su alma alejados de los «pool» de prensa. «Se da importancia al sentimiento, al momento y a la persona», dice el autor.

Hace dos años que la Academia cuenta con Lafuente para este trabajo de bambalinas que también ha desarrollado en los premios «Feroz» y en los «Platino». Similar encargo le hicieron para el Festival de Cine de Málaga del pasado año, y con sus fotos, estos días en los que se ha celebrado el festival, se ha hecho la exposición callejera «Iluminando lo invisible».

Víctor Lafuente se confiesa un amante de la fotografía y también del cine. Así que siente que se le está cumpliendo un sueño al unir ambas pasiones en un proyecto que lleva la inspiración de lo que ya lleva algún tiempo haciéndose por el mundo «pero que yo no veía en España. Me refiero a ese tipo de reportaje que se aleja de los posados perfectos y te ofrece otras historias en las que los actores y actrices se muestran más como lo que son, con las mismas emociones que tú y que yo», explica. Tiene una foto en la retina de todo eso que cuenta: la que hizo Greg Williams, «un fotógrafo al que sigo mucho», que captó a Joaquin Phoenix y a su novia Rooney Mara comiéndose una hamburguesa vegana sentados en unas escaleras tras llevarse él un «Oscar». Mara hasta se había apeado de sus tacones y llevaba puesto su vestido de gala y, en los pies, unas playeras.

«Me dieron la oportunidad de hacer mis primeras fotos entre bambalinas en los premios ‘Forqué’ y parece que gustó, así que seguí presentando el proyecto y hemos llegado hasta aquí», dice Lafuente, un trotamundos con muchas inquietudes profesionales –el fotoperiodismo, la foto fija y la fotografía social de bodas le han curtido y le siguen dando la solvencia laboral– que hace diez años que volvió para asentarse en Asturias. De todos los álbumes que ha compuesto dice que se queda, quizás, con «el momento que me regalaron Javier Bardem, Blanca Portillo y Ana Belén», en los premios «Platino». «Les habían dado un galardón a Bardem y a Portillo y cuando van avanzando por un pasillo, sale Ana Belén de un camerino rauda a saludarles. Es un momento espontáneo, muy bonito». Así se toma, como «regalos», esas fotos que se le ponen a tiro. A veces estira el momento y les pide a los protagonistas «si me permiten hacerles un retrato. La única vez que me temblaron las manos fue precisamente con Bardem... el enfoque no me acababa de cuadrar», relata. Es el momento de dejar que el propio Lafuente acabe el reportaje: «Ya sea a través del cine, el fotoperiodismo o de retratos entre bastidores, mi objetivo es iluminar lo invisible, provocar una conversación e invitar a los espectadores a sumergirse en las cautivadoras historias que se desarrollan detrás de la cortina. Bienvenido a un mundo donde cada fotografía es una historia esperando ser descubierta».