Tensión, interrupciones y llamadas al orden en un Pleno acalorado en la Junta

Fuera de programa, la sesión de orientación al Gobierno se tensó, el Pleno se volvió bronco y el presidente del parlamento, Juan Cofiño, terminó llamando al orden a tres diputados del PP, una a Luis Venta y Rafael Alonso y dos que dejaron al borde de la tercera, que conlleva expulsión, a José Agustín Cuervas-Mons. Originaron la trifulca las peticiones de palabra, denegadas por Cofiño, para rebatir al presidente del Principado, Adrián Barbón, que en una de sus intervenciones, eso entendieron los populares, minimizó el valor de las proposiciones no de ley que se presentan, se debaten y se votan en la Junta, pero a su juicio "no valen para nada" si no acaban transformadas en partidas presupuestarias o normas jurídicas y "se quedan en meras declaraciones políticas". La frase, que el Presidente incrustó en su respuesta a una pregunta planteada por el diputado de Foro, Adrián Pumares, vino además aderezada con una anécdota. "Una broma", anunció. Cuando ambos eran concejales en Laviana, él ya predijo "que llegaría el día en el que el pleno del Ayuntamiento votaría que la primera colonia en la Luna fuera de lavianeses, y saldría por unanimidad". Apostilló que "llegará el día también en el que se vote algo similar en la Junta" y ante la trifulca que se desató con las posteriores peticiones de intervención de los populares, opuso que sus palabras habían sido malinterpretadas y matizó que únicamente pretendía incitar a los diputados del PP a que "en vez de presentar tantas PNL voten a favor de los presupuestos", porque eso, concluyó, "sí es política práctica".

No se escapó a los ojos del resto de la cámara que Barbón había elegido para cuestionar la utilidad de las PNL precisamente el día en el que el grupo socialista y el de IU llevaban al pleno dos de estas propuestas, algo poco habitual en la práctica parlamentaria. Los grupos que sustentan al Gobierno llevaron a la sesión de orientación al Gobierno una propuesta sobre el fomento de la economía circular y el destino del Combustible Sólido Recuperado (CSR) que produce la nueva "plantona" de Cogersa y otra sobre la "importancia estratégica" de la comunicación con León por el puerto de Valdeprado. "No sé si las traen para instarse a sí mismos a según qué cosas", llegó a bromear la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. El caso es que algunos diputados populares quisieron replicar a Barbón, y que Cofiño les denegó la palabra. Eso les llevó a cuestionar la imparcialidad del árbitro de las sesiones parlamentarias, a éste a afearles su conducta mediante la llamada al orden y subió el tono de una trifulca que se hizo recurrente en varios momentos de un pleno inesperadamente tenso y desabrido.

