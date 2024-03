La ministra Alegría, en Asturias y delante de Barbón: "En financiación autonómica trabajamos con todas las comunidades y lo repito, con todas"

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, garantizó esta mañana en Asturias que el plan de la financiación autonómica contará con todas las comunidades, rechazando de este modo la que plantea Cataluña, que quiere un trato singular. Lo hizo en San Juan de Beleño (Ponga), en el marco de una visita a la escuela infantil Amparo Velasco Viego y el colegio Picos de Europa, junto a Adrián Barbón, presidente del Principado, después de que Asturias rechazase la propuesta de Esquerra Republicana, socio del Gobierno.

"La posición de Gobierno es clara. Siempre hemos dicho que queremos trabajar por cambiar ese modelo. En los últimos meses en la anterior legislatura tuvimos reuniones con las comunidades para plantear un modelo diferente y esta es nuestra línea. Trabajando con todas, y lo repito, con todas", aseguró. Luego apuntó al PP: "Estamos en un momento idóneo, hay 11 que están gobernadas por el PP y creo que es oportuno que planté que modelo defiende. Podrían hacer una propuesta general para todas. En la última reunión se le propuso al señor Feijóo hablar sobre financiación y no quiso. Nosotros estamos dispuestos a hablar, en base a la solidaridad territorial. Siempre, con todas las comunidades autónomas. Las comunidades, en los últimos seis años, recibieron de media más del 35 por ciento de media que lo que recibían con Rajoy. Tenemos una hoja de servicios bastante positivas. Nuestro modelo es claro, hablar con todas", aseguró Alegría.

Tras su valoración intervino Adrián Barbón, que aprovechó también para criticar la crispación política de la oposición en los últimos días. "Lo reitero hoy: voy a ser contundente, claro y nítido. No vamos a aceptar un modelo como el que plantea el presidente Aragonés. Por dos motivos: rompe con el acuerdo multilateral que tiene que nacer con consenso. Me sumo a la Ministra: sorprende que el PP no haga ningún planteamiento. Pero yo les digo la respuesta: hay dos planteamientos diferentes. Los hay que quieren que el sistema sea por población pura y dura y otras están como nuestra situación, a los que eso no les vale. Nuestra defensa es clara: el sistema tiene que garantizar la solidaridad y esa es nuestra posición", recalcó. Luego, a raíz de una respuesta de Alegría sobre la crispación política, en la que arremetió contra el PP, Barbón cargó a su vez contra la derecha asturiana, sin citar a nadie concretamente. Según el Presidente, está en riesgo el "oasis político" asturiano respecto a Madrid.

"Hasta ahora Asturias era un oasis. Yo en los debates me pongo en modo zen, pero estoy advirtiendo un clima de crispación en los últimos debates parlamentarios que yo no había visto. Y es siempre en la misma bancada. No sé si son los diputados vintage, que ya sabes a quien me refiero. La gente quiere políticas útiles, como la apuesta que hace Asturias por la educación gratuita de 0 a 3. Hay 24 ayuntamientos que ya han dicho sí, eso es lo importante. La crispación…Que a una persona de la talla de Juan Cofiño, reconocido, con un carácter ecuánime y un talante recto, se tenga que emplear a fondo porque hay diputados que se tiran a la montaña, es muy triste. La política asturiana es un oasis, pero esto de la crispación se está extendiendo, porque les dan instrucciones desde Madrid. A mí jamás me han dado instrucciones", remacho.

La visita de Alegría al Oriente asturiano sirvió también para analizar temas de política nacional. La portavoz habló de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, y el caso de supuesto fraude fiscal de su pareja, en el foco estos días.

"Con el caso Ayuso estamos viendo la falta de responsabilidad y liderazgo del presidente del PP, que llegó con la etiqueta de falso moderado. Escuchamos como la presidenta de la comunidad de Madrid nos mentía a todos, porque su pareja tiene dos delitos de fraude fiscal. Sabemos o conocemos que Ayuso vive en un domicilio donde en parte ha podido ser pagado a través de ese fraude, cometido por el propietario, que es su pareja. Se están pasando todas las líneas rojas", aseguró. Aprovechó también para defender a Óscar Puente, ministro de Transportes, muy criticado en los últimos días por la oposición. "No insulta nunca", dijo Alegría. Barbón, en su caso, evitó pedir la dimisión de Ayuso, como sí hace el Gobierno central, pero dijo que "creo en la libertad de prensa y opinión y me preocupa lo que he visto estos días", en relación a los mensajes que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, envío en los últimos días a algunos medios. Barbón y Alegría demostraron buen feeling político. El presidente, además, ironizó sobre la supuesta falta de interlocución con el Gobierno que le achaca la oposición. "Es una intoxicación", indicó. En la visita estuvieron también Lydia Espina, consejera de Educación y Delia Losa, delegada del Gobierno, además de Marta Alonso, alcaldesa de Ponga.

