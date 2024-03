La sombra gallega se ciñe sobre el "Siero first" en Amazon

Era lo que nos quedaba a los asturianos, que una oportunidad de empleo tan atractiva como la del gigante Amazon en su planta de Siero fuera aprovechada por los de fuera. Concretamente, por los vecinos gallegos. En el cercano Ribadeo, limítrofe con el Principado –nos separa la ría del Eo–, están que aplauden con las orejas al conocer la apertura en septiembre del centro logístico de la multinacional, en el que habrá trabajo para unas 1.500 personas. Y eso que Galicia tiene unos índices de paro algo inferiores a los de Asturias, según la EPA.

Pero muchos lo han visto una oportunidad sin pensárselo dos veces y ya se han puesto a preparar el currículum. Total, no son más que 140 kilómetros, poco más de una hora de trayecto por la autovía del Cantábrico (eso multiplicado por dos), lo que tendrían que recorrer a diario para trabajar para Jeff Bezos, el dueño archimillonario de la compañía de comercio electrónico.

A ver, ni tanto ni tan poco. Una cosa es limitar a los empadronados en Siero la contratación –como pide el alcalde, Ángel García, en un arranque parecido al famoso lema "American first" (América primero) popularizado por todos sabemos quién al otro lado del Atlántico– y otra pensar que Amazon una vía de combatir el paro en la provincia de Lugo.

Con todo, suponemos que la multinacional fichará a los mejores. Y ahí no hay empadronamiento ni tierra de origen que valgan. Menos en esta era global en que el único escenario es el mundo, sin límites ni fronteras. Ni Ribadeo ni Siero "first". Lo que fijo que triunfa es el "Talento first". Así que a ello.

