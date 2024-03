Al menos 27 millones: lo que Tragsa facturó en un año al Principado en contratos directos, la fórmula usada en la obra tumbada por el juez

Jesús Casas, presidente del Tragsa, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la adjudicación del Principado a la compañía para construir la Casa de la Música de Candás "consolida a la compañía" al dejar probado que Tragsa es un medio propio. La sentencia estima dos de los argumentos planteados por CAC-Asprocon: dice que no se justificó el encargo por "rentabilidad económica" y que además no es el objeto social de Tragsa realizar ese tipo de trabajos. En cambio, el fallo contradice a los constructores al situar a Tragsa como un "medio propio" del Principado, que es lo que valora positivamente Casas. El directivo está estos días en Asturias y ayer mismo estuvo reunido con Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural. "La sentencia establece que Tragsa es un medio instrumental, sobre el que hay control", asegura Casas, que dice "respetar los matices" que llevan al TSJA a anular el procedimiento de esta obra, ya finalizada. El presidente de Tragsa recalca que la sentencia puede "sentar un precedente para ser más riguroso de cara al futuro", aunque insiste en que "nadie puede discutir que Tragsa es un medio propio del Principado, al que se le puede encargar como servicio público". Casas desconoce si el Principado recurrirá la sentencia, pero en todo caso recalca que no cree que provoque una avalancha de anulaciones. El propio fallo del tribunal establece la petición del recurso de sentar jurisprudencia "desborda lo que ha de ser su objeto". En ese sentido, los jueces llaman a analizar caso por caso, y no en global. "Lo que esta sentencia resuelve es la conformidad o disconformidad de una determinada actuación administrativa".