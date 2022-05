El diputado del PP Pablo González anticipó ayer la interpelación en torno a la deslocalización de empresas que su grupo lleva este martes a la sesión de control al Gobierno en la Junta y denunció la falta de competitividad empresarial de Asturias por culpa de la gestión socialista, que no crea las “condiciones óptimas” para atraer y mantener capital exterior, sostiene. A su juicio, las “políticas antiguas, pasadas de moda y plagadas de exceso de control” del Principado provocan que las empresas abandonen la región en busca de otros territorios más “atractivos”.

En unas semanas marcadas por la decisión de Danone de cerrar su fábrica de Salas, González emplaza a “cambiar las condiciones y hacer que Asturias sea competitiva” y acusa al Ejecutivo regional de “mentir y disimular lo que no está haciendo” mientras algunas compañías se van “donde las tratan bien”. El parlamentario da por hecho que “el Gobierno de Barbón no sabe atraer ni retener empresas” y le emplaza a “que hagan sitio, porque hay otros que sí sabemos”. Su ejemplo de buenas prácticas está en Málaga, donde gobierna el PP y todos los años, a todas las empresas de capital extranjero, se les hacía un amplio cuestionario y visitas personalizadas, explica González. En contraste, en Asturias “Barbón se entera por los medios de comunicación de los cierres de industrias”, lamentó. González preguntará hoy al consejero de Industria por la “oficina de apoyo de proyectos estratégicos” que anunció hace tres años y “a día de hoy no existe”.